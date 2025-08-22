Виктор Розовый публично обратился к бывшей жене: что он требует

Публичный скандал между Виктором Розовым и его бывшей женой Ольгой Мерзликиной набирает новые обороты. Ветеран войны требует, чтобы та предоставила финансовую отчетность по средствам, которые собирали на его реабилитацию после ранения в 2024 году.

Общая сумма собранных средств составила 7 179 148 гривен, а Ольга перечислила бывшему мужу около 2 млн 670 тысяч гривен. Об этом комик сообщил в своем Instagram.

На "банке" в целом собрали более 7 млн грн, хотя Виктор думал, что сумма составляла 5 млн, а об этом узнал уже после интервью Рамине Эсхакзай. На его реабилитацию перечислили 2,67 млн грн и 1,5 млн военным, которые спасли воина на поле боя.

"Я искренне благодарен всем, кто поддержал меня, жертвуя средства на реабилитацию и лечение. Каждый вклад стал проявлением доверия и неравнодушия. Именно поэтому, я считаю необходимым, обеспечить максимальную прозрачность в этом вопросе... Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, рядом с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривен, и, думаю, даже не сотнями тысяч", — написал Розовый.

По словам Виктора, судьба остальных средств ему неизвестна, поскольку доступ к счету имела только Ольга.

"Поэтому у меня есть простое и естественное требование к моей бывшей жене — предоставить полную выписку с этого счета и отчет расходов. Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации должны стать публичными", — написал комик.

По словам ветерана, он сам готов показать все финансовые отчеты, не скрывая ничего.

Между тем бывшая жена Розового показала документ, в котором говорилось, что все расходы на лечение Виктора согласовывались с ним. Они также согласовали окончательную сумму остатка, которая была перечислена на личный счет юмориста 6 мая 2025 года.

Скандальное интервью Виктора Розового

Накануне Розовый дал двухчасовое интервью Рамине Эсхакзай, в котором поделился интимными подробностями отношений с уже бывшей женой Ольгой. За короткий период видео было удалено, что вызвало общественный интерес, поэтому люди начали искать его на других платформах. Впоследствии отредактированную версию вернули в YouTube.

В разговоре с Раминой Виктор говорил, что перевел экс-жене 500 тысяч гривен моральной компенсации из "банки", на которой были деньги на его реабилитацию. Комик утверждает, что на те средства Ольга купила автомобиль. Впоследствии ветеран отметил, что вернул деньги на "банку" из собственных доходов.

