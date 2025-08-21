"Это его настоящее лицо": бывшая жена Розового рассказала свою версию (фото)

Бывшая жена Виктора Розового просила не редактировать первую версию интервью, по словам Рамины Эсхакзай. Она якобы была уведомлена о деталях скандального разговора.

В комментарии Фокусу Виктор Розовый отметил, что удалить предыдущую версию видео — это было решение, которое он принял вместе с Раминой. Между тем сама Ольга Мерзликина отметила, что знала только о факте удаления видео и посыл автора, что причина — убрать какие-то "оценочные суждения" со стороны Розового.

Реакция Рамины

"То есть спросили всех кроме женщины, которую он ху**осит на всю страну? Ну — это бл**а муха уровень! Поздравляю!" — написали интервьюеру в директ.

На что Рамина ответила, что Ольга тоже была проинформирована и просила не редактировать первую версию, которую она просила у Виктора все-таки подредактировать, потому что "детали интимной жизни и оценочные суждения о бывшей жене — лишние эмоции": "Мизогиния в действии. Мужчина изменял, мужчина пришел, чтобы рассказать об этом. Об интервью было сообщено бывшей жене. Кто виноват: интервьюер, потому что не редактировала выпуск так, чтобы не было грязного белья и субъективного мнения гостя. И как всегда повылазили эксперты, которые знают, как мне снимать интервью и как вести переговоры".

Журналистка подчеркнула, что не будет специально редактировать контент так, чтобы гость был идеальным.

"Все мы с ошибками и уязвимы И это нормально! Я выбираю показывать реальность, а не мир розовых пони. И не потому что я терплю эту реальность, а потому что она есть", — написала Рамина.

Реакция Рамины на скандал вокруг интервью с Розовым Фото: Instagram

Реакция экс-жены Розового

Ольга Мерзликина впервые после скандала вышла на связь. Она показала скрины переписки с Раминой.

"Попросил скрыть, потому что был не прав, что вынес инфу о вашей интимной жизни в целом. Сейчас запишет объяснения. Мы уберем все оценочные суждения и вернем все", — написала журналистка Ольге.

"Это его настоящее лицо, таким он был все время. Я этого не замечала или боялась признавать. Так пусть бы его таким и видели твои зрители. Ты помогаешь обидчику сейчас выглядеть праведником", — ответила она.

В частности, Мерзликина призналась, что никто не давал ей просматривать видео накануне публикации.

"Я ничего не просила интервью, поэтому просила бы отражать действительную информацию в частности автора. Я не видела видео, знала только уже о факте его удаления и посыл автора, что причина — убрать какие-то "оценочные суждения" со стороны Розового В.И. Моя позиция по подчистке интервью экс-супруга уже после негатива в комментариях изложенное автору, для меня это попытка "приукрасить и оправдать". Такого я не терплю. Однако именно факта просьб с моей стороны не редактировать то, чего я не видела — не было", — написала бывшая жена Виктора Розового.

Реакция экс-жены Розового Фото: Instagram

В частности, Ольга отметила, что средства, которые Виктор посылал ей, с его личных счетов, за что она не несет ответственности.

