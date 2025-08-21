"Це його справжнє обличчя": колишня дружина Розового розказала свою версію (фото)

Колишня дружина Віктора Розового просила не редагувати першу версію інтерв’ю, за словами Раміни Есхакзай. Вона начебто була повідомлена про деталі скандальної розмови.

У коментарі Фокусу Віктор Розовий зазначив, що видалити попередню версію відео — це було рішення, яке він прийняв разом з Раміною. Тим часом сама Ольга Мерзлікіна наголосила, що знала лише про факт видалення відео та посил авторки, що причина — прибрати якісь "оціночні судження" з боку Розового.

Реакція Раміни

"Тобто запитали всіх окрім жінки, котру він ху**осить на всю країну? Ну — це бл**а муха рівень! Вітаю!" — написали інтервʼюерці в дірект.

На що Раміна відповіла, що Ольга теж була проінформована і просила не редагувати першу версію, яку вона просила у Віктора все-таки підредагувати, бо "деталі інтимного життя та оціночні судження про колишню дружину — зайві емоції": "Мізогінія в дії. Чоловік зраджував, чоловік прийшов, щоб розказати про це. Про інтервʼю було повідомлено колишню дружину. Хто винний: інтервʼюер, бо не редагувала випуск так, щоб не було брудної білизни та субʼєктивної думки гостя. І як завжди повилазили експерти, які знають, як мені знімати інтервʼю і як вести перемовини".

Журналістка наголосила, що не буде спеціально редагувати контент так, щоб гість був ідеальним.

"Усі ми з помилками та вразливі І це нормально! Я обираю показувати реальність, а не світ рожевих поні. І не тому що я толерую цю реальність, А тому що вона є", — написала Раміна.

Реакція Раміни на скандал щодо інтервʼю з Розовим Фото: Instagram

Реакція ексдружини Розового

Ольга Мерзлікіна вперше після скандалу вийшла на звʼязок. Вона показала скріни листування з Раміною.

"Попросив скрити, бо був не правий, що виніс інфу про ваше інтимне життя на загал. Зараз запише пояснення. Ми приберемо всі оціночні судження та повернемо все", — написала журналістка Ользі.

"Це його справжнє обличчя, таким він був весь час. Я цього не помічала чи боялася визнавати. То нехай би його таким і бачили твої глядачі. Ти допомагаєш кривднику зараз виглядати праведником", — відповіла вона.

Зокрема, Мерзлікіна зізналася, що ніхто не давав їй переглядати відео напередодні публікації.

"Я нічого не просила інтервʼюверку, відтак просила б відображати дійсну інформацію зокрема авторку. Я не бачила відео, знала лише уже про факт його видалення та посил авторки, що причина — прибрати якісь "оціночні судження" з боку Розового В.I. Моя позиція щодо підчищання інтервʼю екс-чоловіка уже після негативу в коментарях викладене авторці, для мене це спроба "прикрасити і виправдати". Такого я не толерую. Проте саме факту прохань з мого боку не редагувати того чого я не бачила — не було", — написала колишня дружина Віктора Розового.

Реакція ексдружини Розового Фото: Instagram

Зокрема, Ольга наголосила, що кошти, які Віктор надсилав їй, з його особистих рахунків, за що вона не несе відповідальності.

