"Давно такого не було": у соцмережах активно обговорюють інтерв'ю Розового Раміні
Віктор Розовий в інтерв’ю розкрив деталі особистого життя і причини розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Спочатку випуск опублікували в одному варіанті, а згодом "перезалили", видаливши деякі фрагменти. Обидві версії відео викликали шалену дискусію в соцмережах.
У мережі активно обговорюють інтерв’ю гумориста та ветерана Віктора Розового, яке від дав Раміні. Випуск оприлюднили на Youtube 20 серпня, однак згодом видалили і опублікували нову версію.
Реакції людей на інтерв’ю Розового
Під самим відео люди емоційно прокоментували інтерв’ю. Користувачі написали, зокрема, таке:
- "Іноді краще просто залишитись в очах людей воїном-героєм, якого поважають за службу, не розкриваючи свою особистість поза військом і не ганьбитися.."
- "Подяка Раміні за те, що так розкрила цього героя, і тепер українські жінки побачили, яких чоловіків потрібно уникати"
- "Тобто він не розповідав подробиці не через свою адекватність, почуття гідності та благородство.. а через те, що боявся штрафів через контракт.. а зараз зрозумів, що нічого не буде та вирішив помститися.. ох і Віктор.. зіпсував враження про себе в першу чергу, а не про Ольгу.."
- "Оце випуск, давно такого срача не було"
- "Боже, він звичайна людина, така як і інші, з такими самими недоліками та потребами як і ми всі. Проблема в тому, що люди ідеалізують знаменитостей і надто жорстко критикують і оцінюють їхні поступки. Таке стається в кожних третіх відносинах.. просто про це не верещать по всіх ютуб-каналах!"
- "Як на мене хороше інтерв'ю. Відверте, про усе. Раміна розкрила гарно героя"
- "Віктор дуже чітко дав зрозуміти, що зневажає жінок, і Раміну в тому числі. Мені жаль всіх, хто поруч з ним. Можливо, він колись зміниться, але це не точно"
Однак на коментарях під відео користувачі не зупинились. Тема активно поширюється в Threads, де люди люблять висловлювати свою думку та бачення.
Водночас хейт у свою сторону отримала також і Раміна. Люди обурені, що блогерка поширює подібні меседжі, які озвучив Розовий, у маси.
Інтерв’ю Розового Раміні: що відомо
Гуморист в інтерв’ю розповів подробиці сімейного життя з Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, він заявив, що тричі зраджував колишній дружині, вперше це сталось до повномасштабного вторгнення в 2019 році. Розовий пояснив зради тим, що його не влаштовувало інтимне життя з Ольгою. Водночас він не шкодує про свої дії, однак зраду з боку жінки не пробачив би.
У коментарі Фокусу Віктор сказав, що не жалкує про сказане у відео, і йому байдуже на хейт в його сторону в соціальних мережах.
