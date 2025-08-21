"Давно такого не було": у соцмережах активно обговорюють інтерв'ю Розового Раміні

Віктор Розовий в інтерв’ю розкрив деталі особистого життя і причини розлучення з Ольгою Мерзлікіною. Спочатку випуск опублікували в одному варіанті, а згодом "перезалили", видаливши деякі фрагменти. Обидві версії відео викликали шалену дискусію в соцмережах.

Related video

У мережі активно обговорюють інтерв’ю гумориста та ветерана Віктора Розового, яке від дав Раміні. Випуск оприлюднили на Youtube 20 серпня, однак згодом видалили і опублікували нову версію.

Реакції людей на інтерв’ю Розового

Під самим відео люди емоційно прокоментували інтерв’ю. Користувачі написали, зокрема, таке:

"Іноді краще просто залишитись в очах людей воїном-героєм, якого поважають за службу, не розкриваючи свою особистість поза військом і не ганьбитися.."

"Подяка Раміні за те, що так розкрила цього героя, і тепер українські жінки побачили, яких чоловіків потрібно уникати"

"Тобто він не розповідав подробиці не через свою адекватність, почуття гідності та благородство.. а через те, що боявся штрафів через контракт.. а зараз зрозумів, що нічого не буде та вирішив помститися.. ох і Віктор.. зіпсував враження про себе в першу чергу, а не про Ольгу.."

"Оце випуск, давно такого срача не було"

"Боже, він звичайна людина, така як і інші, з такими самими недоліками та потребами як і ми всі. Проблема в тому, що люди ідеалізують знаменитостей і надто жорстко критикують і оцінюють їхні поступки. Таке стається в кожних третіх відносинах.. просто про це не верещать по всіх ютуб-каналах!"

"Як на мене хороше інтерв'ю. Відверте, про усе. Раміна розкрила гарно героя"

"Віктор дуже чітко дав зрозуміти, що зневажає жінок, і Раміну в тому числі. Мені жаль всіх, хто поруч з ним. Можливо, він колись зміниться, але це не точно"

Однак на коментарях під відео користувачі не зупинились. Тема активно поширюється в Threads, де люди люблять висловлювати свою думку та бачення.

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Водночас хейт у свою сторону отримала також і Раміна. Люди обурені, що блогерка поширює подібні меседжі, які озвучив Розовий, у маси.

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Інтерв’ю Розового Раміні: що відомо

Гуморист в інтерв’ю розповів подробиці сімейного життя з Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, він заявив, що тричі зраджував колишній дружині, вперше це сталось до повномасштабного вторгнення в 2019 році. Розовий пояснив зради тим, що його не влаштовувало інтимне життя з Ольгою. Водночас він не шкодує про свої дії, однак зраду з боку жінки не пробачив би.

У коментарі Фокусу Віктор сказав, що не жалкує про сказане у відео, і йому байдуже на хейт в його сторону в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віктор Розовий вперше відреагував на скандальне інтервʼю Раміні.

Раніше комік повідомляв, що не зраджував дружині, зазначивши, що "в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обовʼязки — я їх виконую".

Крім того, блогер Сергій Іванов у розмові з Розовим приписав Фокусу фейк.