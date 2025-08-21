"Давно такого не было": в соцсетях активно обсуждают интервью Розового Рамини
Виктор Розовый в интервью раскрыл детали личной жизни и причины развода с Ольгой Мерзликиной. Сначала выпуск опубликовали в одном варианте, а впоследствии "перезалили", удалив некоторые фрагменты. Обе версии видео вызвали бешеную дискуссию в соцсетях.
В сети активно обсуждают интервью юмориста и ветерана Виктора Розового, которое он дал Рамине. Выпуск обнародовали на Youtube 20 августа, однако впоследствии удалили и опубликовали новую версию.
Реакции людей на интервью Розового
Под самим видео люди эмоционально прокомментировали интервью. Пользователи написали, в частности, следующее:
- "Иногда лучше просто остаться в глазах людей воином-героем, которого уважают за службу, не раскрывая свою личность вне войска и не позориться..."
- "Спасибо Рамине за то, что так раскрыла этого героя, и теперь украинские женщины увидели, каких мужчин нужно избегать"
- "То есть он не рассказывал подробности не из-за своей адекватности, чувства достоинства и благородства... а из-за того, что боялся штрафов из-за контракта... а сейчас понял, что ничего не будет и решил отомстить... ох и Виктор... испортил впечатление о себе в первую очередь, а не об Ольге..."
- "Вот это выпуск, давно такого срача не было"
- "Боже, он обычный человек, такой как и другие, с такими же недостатками и потребностями как и мы все. Проблема в том, что люди идеализируют знаменитостей и слишком жестко критикуют и оценивают их поступки. Такое происходит в каждых третьих отношениях... просто об этом не кричат по всем ютуб-каналам!"
- "Как по мне хорошее интервью. Откровенное, обо всем. Рамина раскрыла хорошо героя"
- "Виктор очень четко дал понять, что презирает женщин, и Рамину в том числе. Мне жаль всех, кто рядом с ним. Возможно, он когда-то изменится, но это не точно"
Однако на комментариях под видео пользователи не остановились. Тема активно распространяется в Threads, где люди любят высказывать свое мнение и видение.
В то же время хейт в свою сторону получила также и Рамина. Люди возмущены, что блогерша распространяет подобные месседжи, которые озвучил Розовый, в массы.
Интервью Розового Рамини: что известно
Юморист в интервью рассказал подробности семейной жизни с Ольгой Мерзликиной. В частности, он заявил, что трижды изменял бывшей жене, впервые это произошло до полномасштабного вторжения в 2019 году. Розовый объяснил измены тем, что его не устраивала интимная жизнь с Ольгой. В то же время он не жалеет о своих действиях, однако измену со стороны женщины не простил бы.
В комментарии Фокусу Виктор сказал, что не жалеет о сказанном в видео, и ему безразличен хейт в его сторону в социальных сетях.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Виктор Розовый впервые отреагировал на скандальное интервью Рамине.
- Ранее комик сообщал, что не изменял жене, отметив, что "в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности — я их выполняю".
Кроме того, блогер Сергей Иванов в разговоре с Розовым приписал Фокусу фейк.