Просив називати його "господарем": Мерзлікіна відреагувала на інтерв'ю Розового (відео)

Гумористка Ольга Мерзлікіна з болем відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка, коміка та ветерана Віктора Розового, у якому той розповідав про свої стосунки з нею.

Мерзлікіна, яка була разом з Розовим 13 років, зазначила, що після виходу розмови її колишнього чоловіка з журналісткою Раміною Есхакзай, їй було неприємно та боляче, адже вона відчувала несправедливість щодо себе, розповіла вона Маші Єфросиніній.

"Він завжди був таким. А ця вся історія підсилила всю його сутність у 10 разів. Варто було такого очікувати", — розповіла жінка.

Вона зазначила, що перед виходом інтерв'ю з Розовим Раміна попередила її про вихід програми, але що до розмови увійшло, не узгоджувалося.

"Фрагменти, які вирізали, я побачила в Інтернеті, бо інтернет пам’ятає все, вони збили мене з пантелику. Я надсилала Раміні довідку про нерозголошення. Я не знала, додасть вона її чи ні", — розповіла Мерзлікіна.

Ольга Мерзлікіна розповіла, що Віктор Розовий не враховував її бажання та піддавав її психологічному тиску.

"Я була у рожевих окулярах, я його любила. Мої бажання не враховувалися. Він медійна людина, яка завжди мала на собі увагу. Він любить бути у цьому середовищі, щоб усе горіло навколо нього. Він щиро вірить у свою правду", — розповіла вона.

За її словами, чоловік навіть у повсякденному житті просив називати його "господарем" й вона повинна була казати, що є його власністю, щоб не вводити Розового у стан агресії.

"Він хотів домінувати. Це дуже принизливо. Але мені важко було уявити своє життя без нього. Його це задовольняло, що я його боюся", — зізналася Мерзлікіна.

Сам Віктор Розовий вже відреагував на інтерв'ю своєї колишньої дружини.

"З тим, який я аморальний чоловік, ми розібрались, ще б розібратись зі звітами по коштах, але як казала Ольга в інтерв'ю Маші Єфросініній — вибір є завжди, можна надавати, а можна і не надавати", — написав він в Instagram.

Нагадаємо, 14 травня 2025 року стало відомо, що Віктор Розовий розлучився з дружиною Ольгою Мерзлікіною.

В інтерв’ю Віктор Розовий розповів подробиці сімейного життя з Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, він заявив, що тричі зраджував, пояснивши, що його не влаштовувало інтимне життя з вже колишньою дружиною.

Раніше комік повідомляв, що не зраджував дружині, зазначивши, що "в шлюбі ніяких зрад не було".

У коментарі Фокусу Віктор Розовий зазначив, що видалити першу версію інтервʼю — це було рішення, яке він прийняв разом з Раміною.