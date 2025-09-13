Просил называть его "хозяином": Мерзликина отреагировала на интервью Розового (видео)

Юмористка Ольга Мерзликина с болью отреагировала на интервью бывшего мужа, комика и ветерана Виктора Розового, в котором тот рассказывал о своих отношениях с ней.

Мерзликина, которая была вместе с Розовым 13 лет, отметила, что после выхода разговора ее бывшего мужа с журналисткой Раминой Эсхакзай, ей было неприятно и больно, ведь она чувствовала несправедливость в отношении себя, рассказала она Маше Ефросининой.

"Он всегда был таким. А эта вся история усилила всю его сущность в 10 раз. Стоило такого ожидать", — рассказала женщина.

Она отметила, что перед выходом интервью с Розовым Рамина предупредила ее о выходе программы, но что в разговор вошло, не согласовывалось.

"Фрагменты, которые вырезали, я увидела в Интернете, потому что интернет помнит все, они сбили меня с толку. Я посылала Рамине справку о неразглашении. Я не знала, добавит она ее или нет", — рассказала Мерзликина.

Ольга Мерзликина рассказала, что Виктор Розовый не учитывал ее желания и подвергал ее психологическому давлению.

"Я была в розовых очках, я его любила. Мои желания не учитывались. Он медийный человек, который всегда имел на себе внимание. Он любит быть в этой среде, чтобы все горело вокруг него. Он искренне верит в свою правду", — рассказала она.

По ее словам, мужчина даже в повседневной жизни просил называть его "хозяином" и она должна была говорить, что является его собственностью, чтобы не вводить Розового в состояние агрессии.

"Он хотел доминировать. Это очень унизительно. Но мне трудно было представить свою жизнь без него. Его это удовлетворяло, что я его боюсь", — призналась Мерзликина.

Сам Виктор Розовый уже отреагировал на интервью своей бывшей жены.

"С тем, какой я аморальный человек, мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по средствам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой — выбор есть всегда, можно предоставлять, а можно и не предоставлять", — написал он в Instagram.

Напомним, 14 мая 2025 года стало известно, что Виктор Розовый развелся с женой Ольгой Мерзликиной.

В интервью Виктор Розовый рассказал подробности семейной жизни с Ольгой Мерзликиной. В частности, он заявил, что трижды изменял, объяснив, что его не устраивала интимная жизнь с уже бывшей женой.

Ранее комик сообщал, что не изменял жене, отметив, что "в браке никаких измен не было".

В комментарии Фокусу Виктор Розовый отметил, что удалить первую версию интервью — это было решение, которое он принял вместе с Раминой.