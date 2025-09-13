Бывшая жена Розового "слила" фото его измен: как она узнала об этом

Бывшая жена Виктора Розового Ольга Мерзликина после нарушения им договора о неразглашении решила не молчать и рассказать свою версию их 13-летних отношений. Экс-супруга юмориста показала доказательства его измен во время брака и до него.

Мерзликина пришла на интервью к Маше Ефросининой. Она отметила, что они с Виктором довольно часто виделись во время его службы. Обычно именно он приезжал в тыл, ведь забирал машины на фронт, поэтому и его отпускали на несколько дней почти ежемесячно.

По словам Ольги, во время этих встреч у них была "близость". Таким образом женщина опровергла слова Розового, что они очень редко виделись. Более того, Мерзликина предоставила фотодоказательства измен бывшего.

Как Ольга узнала об изменах

Сразу после свадьбы пары в 2024 году ей начала настойчиво писать какая-то девушка и рассказывать, что у нее был контакт с Розовым в 2021. Виктор все отрицал, но и сильно нервничал, что вызвало вопросы у Ольги.

Уже после ранения воина Мерзликиной попал в руки его телефон в больнице. Юморист долгое время требовал, чтобы ему принесли телефон и переживал, чтобы его не брал кто-то другой. Когда Ольга открыла галерею, то увидела скрытые фото.

"Я сажусь, беру его телефон и почему-то меня потянуло зайти в галерею. Вижу там скрытые. Я захожу и у меня исчезает земля из-под ног. Там куча скриншотов с сайтов знакомств, соцсетей девушек, фото с голыми девушками. Например, он сидит с голой девушкой и фоткает себя в зеркале. Фото после интима, где он лежит в постели и фоткает девушку. Это все произошло до и во время войны. И тогда меня ранило. Хотелось затоптать ногами", — призналась женщина.

В галерее были и фото с той девушкой из 2021 года.

Фото: YouTube

Виктор Розовый не виделся с женой?

Вместе с тем, бывшая жена Виктора Розового опровергла его слова, что якобы отказывалась приезжать к нему во время его службы. Она предоставила фото, которые вместе с экс-возлюбленным делала во время их регулярных встреч. К тому же, показала скрины билетов на железную дорогу.

"Мы виделись почти каждый месяц. Человек говорит, что у него не было интима два года. Мы виделись регулярно. Он приезжал во Львов, я ему помогала с амуницией. Или еще в Киев. Мы ездили с ним в Италию, в Буковель. Близость была", — сказала Мерзликина.

Фото: YouTube

По словам самого комика, он изменил жене трижды.

