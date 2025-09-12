"Он меня наказывал молчанием": бывшая жена Розового рассказала свою версию об их отношениях (видео)

Бывшая жена комика и ветерана Виктора Розового, Ольга Мерзликина, откровенно рассказала о непростых отношениях с ним. Она вспомнила сокрытие в соцсетях, фанаток, ревность, измены и разрывы.

Ольга Мерзликина прокомментировала интервью своего экс-супруга, которое вышло на YouTube-канале Рамины. По ее словам, просмотр стал для нее болезненным опытом. Об этом она сказала в интервью Маше Ефросининой.

"Мне было неприятно и больно. Но он всегда был такой. А эта вся история усилила всю его сущность в 10 раз", — рассказала Мерзликина.

Она отметила, что не знала, что именно будет обнародовано, и узнала о некоторых моментах уже из сети:

"Рамина сказала мне, что выйдет интервью. Но мы не согласовывали, что там будет. Фрагменты, которые вырезали, я увидела в интернете, потому что интернет помнит все, они сбили меня с толку. Я посылала Рамине справку о неразглашении. Я не знала, добавит она ее или нет".

Мерзликина об отношениях с Розовым

Мерзликина вспомнила, что Розовый скрывал их отношения в соцсетях.

"Он меня скрывал в соцсетях. Почему? Это надо его спрашивать. Он мне говорил: "Я и так ничего не выставляю". Меня это цепляло, я накручивала себя, но на разговор с ним трудно было выйти. Он меня наказывал молчанием. Я такой человек, который хочет говорить о проблемах, а он молчал".

По ее словам, после обретения популярности Виктор начал активно общаться с другими женщинами:

"Когда он стал популярным, он начал добавлять разных девушек в друзья. Меня это тоже цепляло. Я спрашивала его, зачем он это делает, а он говорил: "Ну это администратор, организатор..." Но это было не так на самом деле. Он позволял себя поцеловать фанаткам. Вот такие вещи заставили меня задуматься и начать смотреть в соцсетях, на кого он подписывается. Я постоянно говорила, что мне это неприятно, а он говорил, что я себя накручиваю".

Она подчеркнула, что несмотря на сложные отношения не позволяла себе интриг:

"У нас были натянутые отношения, но я себе ничего не позволяла. И впоследствии он пошел погулять с другой девушкой. Она выставляла фото с ним".

Женщина также рассказала, что пара уже расходилась и снова сходилась:

"Мы расходились в 2018 году. И в 2020 сошлись обратно. Мы разошлись, потому что он начал общаться с девушками. У нас начались скандалы, я ревновала. Он научил меня ревновать, потому что сам всегда ревновал меня. Я не знала тогда об изменах. Я просто видела маленькие вбросы о том, что он с кем-то общается. Мы сошлись в 2020, мне трудно было его забыть".

Брак и развод Розового: что известно

Комик, участник "Лиги смеха" и военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый в 2024 году женился на актрисе и модели Ольге Мерзликиной. Тогда пара взяла общую фамилию — Розовые.

Впрочем, 14 мая 2025-го супруги объявили о разводе. В соцсетях Виктор отметил, что решение было общим и взрослым, без обид и конфликтов. Он попросил не презирать ни его, ни жену, и отметил, что "грязи выливать не будет".

В то же время Ольга в своей заметке заявила, что причиной разрыва стали измены. По ее словам, этот год стал для них обоих настоящим испытанием.

Объяснение Розового после скандала

17 мая Розовый сделал еще одну публикацию, где опроверг обвинения в неверности. Он подчеркнул, что в браке измен не было, а главной причиной развода стала несовместимость характеров.

Комик добавил, что для сохранения достоинства подписал с Ольгой соглашение, по которому именно она должна была комментировать причины развода. Сам Розовый заверил, что готов принимать критику в свой адрес, но призвал уважать приватность обеих сторон.

Интервью Рамины: резонансные признания

В августе Виктор стал гостем интервью блогера Рамины Эсхакзай, где впервые открыто рассказал о своей супружеской жизни. Сначала выпуск с его участием удалили, но впоследствии вернули в отредактированном варианте.

В разговоре комик вспомнил о контракте с женой, по которому он выплатил 500 тысяч гривен компенсации. Также он признал, что несколько раз изменил Ольге: один раз еще в 2019 году и дважды во время войны. Розовый объяснил, что в окопах жизнь была на пределе, и он не выдерживал психологического и физиологического давления.

При этом он подчеркнул, что не жалеет о сказанном и не боится хейта. А вот реакция бывшей жены осталась неизвестной, ведь после интервью они не общались.

Реакция общества

Выпуск интервью вызвал громкую дискуссию в соцсетях. Одни пользователи благодарили Рамину за откровенность, другие критиковали Виктора за пренебрежительные слова о женщинах и его собственные признания.

"Лучше оставаться героем войны, чем открывать такие подробности", — писали одни. "Он обычный человек с недостатками, просто публичный", — отвечали другие.

Хейт достался не только Розовому, но и Рамине, которую обвинили в распространении токсичных месседжей.

Финансовый конфликт

История получила продолжение: Розовый публично потребовал от Ольги предоставить финансовый отчет по средствам, которые собирали на его реабилитацию после ранения. Всего на специальном счете собрали более 7 млн грн, из которых на самого Виктора, по его словам, была потрачена лишь часть.

Бывшая жена в ответ предоставила документ, где отмечалось, что все расходы согласовывались с ним, а остаток перечислили на его счет в мае 2025 года. Однако спор на этом не завершился и получил огласку в СМИ.

