"Я расставания не хотела": первая украинская чемпионка Баюл разводится после 15 лет брака (фото, видео)

Украинская фигуристка и первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая живет в США, рассказала о разводе после 15 лет брака и воспитании дочери Софии.

Уроженка Днепра была замужем за американским бизнесменом Карло Фариной. Маричке Падалко Баюл рассказала, что именно сейчас они проходят судебные процессы официального разрыва.

"Мы с Карло встретились, когда мы очень сильно были нужны друг другу на тот отрезок времени. Это был 2009-10 год. И мы вместе прожили 15 лет. Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему невероятно благодарна за то, что у нас в принципе есть замечательная дочь", — сказала чемпионка.

В частности, Баюл призналась, что недавно нашла рисунок ребенка, на котором София изобразила украинский флаг с красным сердечком. Впрочем, ее мама увидела в нем кровь и то, через что Украина сейчас проходит: "Она такой маленький человек и она настолько уже все чувствует. Она, как ее мама. Я тоже все чувствую через свою душу, через свое сердце. Для меня фигурное катание это передача своей энергии людям".

Днепрянка отметила, что публично не может говорить о многих вещах относительно брака и развода, ведь как раз идет судебный процесс.

"Карло и я мы будем в наших жизнях до конца моей или его жизни, потому что у нас ребенок. Но я ничего не могу сейчас говорить, что происходит, потому что развод сейчас идет, кто с чем останется. Мы этим занимаемся", — отметила олимпийская чемпионка.

Оксана Баюл с мужем и дочерью Фото: YouTube

Также пока непонятно, с кем в дальнейшем будет жить их дочь.

Оксана Баюл с мужем Фото: Instagram

"София ребенок. Софии 10 лет. Я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что еще ничего не решено", — отметила фигуристка.

В частности, Оксана Баюл сейчас работает над документальным фильмом о себе и снова вышла на лед. Она живет в штате Луизиана. Пока она будет отходить от развода после 15 лет брака, поэтому отношений не планирует.

