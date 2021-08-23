"Медаль Баюл останется Украине, несмотря на отказ от гражданства", – спортивный юрист

Фокус обратился к известному спортивному юристу за разъяснением ситуации с олимпийской медалисткой Оксаной Баюл, которая отказалась от украинского гражданства.

Известный украинский спортивный юрист Маркиян Ключковский рассказал Фокусу о судьбе Олимпийской медали после того, как Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства.

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"Изменение гражданства госпожи Баюл на олимпийский медальный зачет Украины никак не повлияет. Во-первых, Международный Олимпийский Комитет не ведет общего медального "рейтинга" и никаких официальных таблиц не признает — об этом прямо указано в статьях 6 и 57 Олимпийской Хартии, ведь Олимпийские Игры — это соревнование между спортсменами, а не странами, и медали — принадлежат в первую очередь спортсменам. МОК публикует так называемые "Медальный перечень" исключительно для информационных целей. Поэтому это в определенной степени условно.

В любом случае, золото Оксаны Баюл в Лилехаммере-94 добыто украинской гражданкой, которая представляла НОК Украины, выступала под украинским флагом, а на церемонии награждения звучал украинский гимн (хотя и не без курьезов — организаторы долго не могли найти его запись). Поэтому наше первое олимпийское золото во времена Независимости изменение гражданства чемпионки никто не заберет. По такой же логике, медали, полученные украинцами в составе сборных СССР и Объединенной команды в Барселоне-92, не учитываются в исторический зачет Украины", — объясняет Ключковский.

Также Ключковский намекнул, что Оксана Баюл могла давно готовиться к смене гражданства.

"Вопросы приобретения законодательства другой страны регулируется законодательством этой страны. Продолжительность этого процесса может быть различной — от нескольких недель или месяцев до многих лет. Известно, что госпожа Баюл уже много лет постоянно проживает в США, ее связи со страной, очевидно, сильны, поэтому ее решение о получении американского гражданства в определенной мере не должно удивлять — и она, судя по всему, имела для этого все законные основания соответствии с местным законодательством.

Замечу, что вопрос т.н. "Спортивного гражданства" может регулироваться иначе, и далеко на всегда изменение паспорта является основанием для немедленного допуска к соревнованиям под новым паспортом. Различные виды спорта предусматривают так называемое "эмбарго" или "карантин" при таком изменении гражданства, когда спортсмену нельзя выступать в течение определенного времени. К Оксане Баюл, разумеется, это правило уже не применяется".

Также Ключковский считает, что изменение гражданства Баюл не может как-то повлиять на имидж Украины в США.

"О влиянии изменения гражданства Оксаны Баюл на имидж Украины судить сложно. С одной стороны отказ первой Олимпийской чемпионки Независимой Украины от гражданства — это неприятно. С другой стороны, драматизировать не стоит, ведь госпожа Баюл действительно давно живет в США и, очевидно, связывает свое будущее именно с Америкой. Более того, отношения с Украиной у нее сложные, госпожа Баюл даже пыталась судиться с Украиной в судах США в связи с потерями, которые понес ее бизнес в Украине — но этот иск был отклонен", — сказал Ключковский.