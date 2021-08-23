"Медаль Баюл залишиться Україні, незважаючи на відмову від громадянства", — спортивний юрист

Фокус звернувся до відомого спортивного юристу за роз'ясненням ситуації з олімпійської медалісткою Оксаною Баюл, яка відмовилася від українського громадянства.

Відомий український спортивний юрист Маркіян Ключковський розповів Фокусу про долю Олімпійської медалі після того, як Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства.

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"Зміна громадянства пані Баюл на олімпійський медальний залік України ніяк не вплине. По-перше, Міжнародний Олімпійський Комітет не веде загального медального" рейтингу "і ніяких офіційних таблиць не визнає — про це прямо вказано в статтях 6 і 57 Олімпійської Хартії, адже Олімпійські Ігри — це змагання між спортсменами, а не країнами, і медалі — належать в першу чергу спортсменам. МОК публікує так званий "Медальний перелік" виключно для інформаційних цілей. Тому це певною мірою умовно.

У будь-якому випадку, золото Оксани Баюл в Лилехаммері-94 видобуто українською громадянкою, яка представляла НОК України, виступала під українським прапором, а на церемонії нагородження звучав український гімн (хоча і не без курйозів — організатори довго не могли знайти його запис). Тому наше перше олімпійське золото за часів Незалежності зміна громадянства чемпіонки не забере. За такою ж логікою, медалі, отримані українцями у складі збірних СРСР і Об'єднаної команди в Барселоні-92, не враховуються в історичний залік України ", — пояснює Ключковський.

Також Ключковський вважає, що Оксана Баюл могла давно готоватися до зміни громадянства.

"Питання придбання законодавства іншої країни регулюється законодавством цієї країни. Тривалість цього процесу може бути різною — від декількох тижнів або місяців до багатьох років. Відомо, що пані Баюл вже багато років постійно проживає в США, її зв'язки з країною, очевидно, сильні, тому її рішення про отримання американського громадянства в певній мірі не повинно дивувати — і вона, судячи з усього, мала для цього всі законні підстави відповідно до місцевого законодавства.

Зауважу, що питання т.зв. "Спортивного громадянства" може регулюватися інакше, і далеко на завжди зміна паспорта є підставою для негайного допуску до змагань під новим паспортом. Різні види спорту передбачають так зване "ембарго" або "карантин" при такій зміні громадянства, коли спортсмену не можна виступати протягом певного часу. До Оксани Баюл, зрозуміло, це правило вже не застосовується ".

Також Ключковський вважає, що зміна громадянства Баюл не може якось вплинути на імідж України в США.

"Про вплив зміни громадянства Оксани Баюл на імідж України судити складно. З одного боку відмова першої Олімпійської чемпіонки Незалежної України від громадянства — це неприємно. З іншого боку, драматизувати не варто, адже пані Баюл дійсно давно живе в США і, очевидно, пов'язує своє майбутнє саме з Америкою. Більш того, відносини з Україною у неї складні, пані Баюл навіть намагалася судитися з Україною в судах США в зв'язку з втратами, яких зазнав її бізнес в Україні — але цей позов був відхилений ", — сказав Ключковський.