Олімпійська чемпіонка образилася, що її не запросили на святкування Дня Незалежності України

Зірка збірної України з фігурного катання не дочекалася від Володимира Зеленського запрошення.

Українська олімпійська чемпіонка 1994 року в фігурному катанні Оксана Баюл розкритикувала чинну владу через те, що її не запросили відсвяткувати 30-річчя Незалежності України.

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Баюл опублікувала у соціальних мережах пост, де філософськи поставилася до того, що її не запросили на урочистості. Вона з сарказмом подякувала Володимиру Зеленському за те, що він її не запросив на святкування.

Раніше українка заявляла, що Україні треба дружити з Росією, а також Баюл зізнавалася в симпатіях до Володимира Путіна, не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах у США, поки її нібито не визнає Путін, викладала в соцмережах відео за участю президента Росії, на яких він жартує на своїй пресконференції з підписом, що "вона заходилася сміхом" від цих жартів, а також у всіх повідомленнях писала про Путіна підкреслено шанобливо, звертаючись тільки на ім'я та по батькові — Володимир Володимирович.

Також Баюл висміювала українських журналістів, які зверталися до неї з проханням взяти участь в різних зйомках, приурочених до ювілею Незалежності України. Баюл відмовлялася від участі в проектах і викладала особисті листування з журналістами у себе в соціальних мережах.

Крім того, Баюл з сарказмом відреагувала на відхід Андрія Шевченка зі збірної України, сказавши, що він вчасно пішов, інакше його б прогнали капцями у разі провалу в наступних відбіркових турнірах.

Баюл є заслуженим майстром спорту України, чемпіонкою світу 1993 року, а також дворазовою призеркою чемпіонатів Європи та України у 1993 і 1994 роках.