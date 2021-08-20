Олимпийская чемпионка обиделась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Звезда сборной Украины по фигурному катанию не дождалась от Владимира Зеленского приглашения.

Украинская олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл раскритиковала действующую власть из-за того, что ее не пригласили отпраздновать 30-летие Независимости Украины.

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Баюл опубликовала в социальных сетях пост, где философски отнеслась к тому, что ее не пригласили на торжества. Она с сарказмом поблагодарила Владимира Зеленского за то, что он ее не пригласили на празднование.

Ранее украинка заявляла, что Украине нужно дружить с Россией, а также Баюл признавалась в симпатиях к Владимиру Путину, не признавала победу Джо Байдена на выборах в США, пока ее якобы не признает Путин, выкладывала в соцсетях видео с участием президента России, на которых он шутит на своей пресс-конференции с подписью, что "она ухохатывалась" от этих шуток, а также во всех сообщениях писала о Путине подчеркнуто уважительно, обращаясь только по имени и отчеству – Владимир Владимирович.

Также к Баюл высмеивала украинских журналистов, которые обращались с ней с просьбой поучаствовать в различных съемках, приуроченных к юбилею Независимости Украины. Баюл отказывалась от участия в проектах и выкладывала личные переписки с журналистами у себя в социальных сетях.

Кроме того, Баюл с сарказмом отреагировала на уход Андрея Шевченко из сборной Украины, сказав, что он вовремя ушел, иначе его бы прогнали тапками в случае провала в следующих отборочных турнирах.

Баюл является заслуженным мастером спорта Украины, чемпионкой мира 1993 года, а также двукратным призером чемпионатов Европы и Украины в 1993 и 1994 годах.