"Головою в бортик без мене": олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

Перша олімпійська чемпіонка в історії України вступила в громадянство іншої держави.

Перша олімпійська чемпіонка в історії України опублікувала в Instagram документ з позначкою Міністерства внутрішньої безпеки (по всій видимості, США).

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Баюл написала в соціальних мережах, що більше нічого нікому не має наміру доводити. Баюл послалася на Конституцію України, в якій мовиться, що в Україні дозволено тільки одне громадянство. У разі, якщо громадянин України отримує інше громадянство, то така особа все ще визнається громадянином України в правовідносинах, тому Баюл відмовилася від громадянства.

"Головою в бортик без мене", — додала Баюл в Instagram.

Також Баюл зізналася, що схвильована від цієї події і подякувала Богові за все.

Раніше Фокус розповідав, що Баюл поскаржилася, що не отримала запрошення на святкування Дня Незалежності України від Володимира Зеленського та з сарказмом подякувала Зеленського за те, що про неї забули.

Цікаво, що Баюл не приховує своїх симпатій до Володимира Путіна, вважає, що Україні і Росії потрібно обов'язково дружити, не визнавала перемогу Байдена на виборах в США, поки її не визнає Путін, виставляла в соціальних мережах нарізки відео Володимира Путіна з прес-конференцій, де він жартує, і писала, що "ухахативалісь з жартів Путіна".

У своїх постах вона шанобливо відгукується про президента Росії і звертається до нього тільки по імені та по батькові — Володимир Володимирович.

До цього Баюл висміювала українських журналістів, які зверталися з нею з проханням знятися в сюжетах про ювілей Незалежності України. Вона викладала особисті листування з ними, додаючи "усміхнені" емодзі.