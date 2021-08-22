"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Первая олимпийская чемпионка в истории Украины вступила в другой страны.

Украинская олимпийская чемпионка 1994 года в фигурном катании Оксана Баюл приняла решение отказаться от украинского гражданства, сообщает Баюл в Instagram.

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Баюл опубликовала в Instagram документ с пометкой Министерства внутренней безопасности (по всей видимости, США).

Баюл написала в социальных сетях, что больше ничего никому не намерена доказывать. Баюл сослалась на Конституцию Украины, которая гласит, что в Украине разрешено только одно гражданство. В случае, если гражданин Украины получает другое гражданство, то такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях, поэтому Баюл отказалась от гражданства.

"Головой в бортик без меня", – добавила Баюл в Instagram.

Также Баюл призналась, что взволнована от этого события и поблагодарила Бога за все.

Ранее Фокус рассказывал, что Баюл пожаловалась, что не получила приглашение на празднование Дня Независимости Украины от Владимира Зеленского и с сарказмом поблагодарила Зеленского за то, что про нее забыли.

Любопытно, что Баюл не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину, считает, что Украине и России нужно обязательно дружить, не признавала победу Байдена на выборах в США, пока ее не признает Путин, выставляла в социальных сетях нарезки видео Владимира Путина с пресс-конференций, где он шутит, и писала, что "ухахатывалась с шуток Путина".

В своих постах она уважительно отзывается о президенте России и обращается к нему только по имени и отчеству – Владимир Владимирович.

До этого Баюл высмеивала украинских журналистов, которые обращались с ней с просьбой сняться в сюжетах о юбилее Независимости Украины. Она выкладывала личные переписки с ними, добавляя "смеющиеся" эмодзи.