"Я розставання не хотіла": перша українська чемпіонка Баюл розлучається після 15 років шлюбу (фото, відео)

Українська фігуристка та перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка живе в США, розповіла про розлучення після 15 років шлюбу та виховання доньки Софії.

Уродженка Дніпра була одружена з американським бізнесменом Карло Фаріною. Марічці Падалко Баюл розповіла, що саме зараз вони проходять судові процеси офіційного розриву.

"Ми з Карло зустрілися, коли ми дуже сильно були потрібні одне одному на той відрізок часу. Це був 2009-10 рік. І ми разом прожили 15 років. Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому неймовірно вдячна за те, що в нас в принципі є чудова донька", — сказала чемпіонка.

Зокрема, Баюл зізналася, що нещодавно знайшла малюнок дитини, на якому Софія зобразила український прапор з червоним сердечком. Втім, її мама побачила в ньому кров та те, через що Україна наразі проходить: "Вона така маленька людина і вона настільки вже все відчуває. Вона, як її мама. Я теж все відчуваю через свою душу, через своє серце. Для мене фігурне катання це передача своєї енергії людям".

Дніпрянка наголосила, що публічно не може говорити про багато речей щодо шлюбу та розлучення, адже якраз триває судовий процес.

"Карло і я ми будемо в наших життях до кінця мого або його життя, бо в нас дитина. Але я нічого не можу зараз говорити, що відбувається, бо розлучення зараз йде, хто з чим залишиться. Ми цим займаємося", — зазначила олімпійська чемпіонка.

Оксана Баюл з чоловіком та донькою Фото: YouTube

Також поки незрозуміло, з ким надалі житиме їхня донька.

Оксана Баюл з чоловіком Фото: Instagram

"Софія дитина. Софії 10 років. Я нічого не можу сказати з цього приводу, тому що ще нічого не вирішено", — зазначила фігуристка.

Зокрема, Оксана Баюл наразі працює над документальним фільмом про себе та знову вийшла на лід. Вона живе в штаті Луїзіана. Поки вона відходитиме від розлучення після 15 років шлюбу, тому стосунків не планує.

