Обіцяли шалені гроші: нафтова держава намагалася переманити легкоатлетку Ярославу Магучіх

Зірці української легкої атлетики Ярославі Магучіх пропонували величезні гроші за те, щоб вона представляла Катар. Відповідь українки була категоричною.

Під час змагань у столиці Катару Досі до Ярослави Магучіх підійшли представники збірної цієї країни з легкої атлетики, розповіла тренерка спортсменки Тетяна Степанова у інтерв'ю фінському виданню Yle Urheilu. За перехід до катарської команди запропонували великі гроші – мовляв, «заплатимо скільки забажаєте».

Проте Ярослава Магучіх відповіла категоричною відмовою. "Я відіграю важливу роль саме як представниця України. Я хочу, щоб мою країну побачили. Я хочу, щоб люди знали, як ми виборюємо свою незалежність", – заявила спортсменка.

Як зауважує видання, таке «перевербування» зіркових спортсменів є для Катару доволі поширеною практикою. Бували випадки, коли це дійсно спрацьовувало: наприклад, африканські спортсмени погоджувалися на перехід і згодом дійсно приносили успіх нафтовим державам Близького Сходу (як-от вже згаданий Катар та Бахрейн).

Прикладом видання наводить історію бігуна Саїфа Саїда Шахіна. Він є вихідцем з Кенії, а після серії спортивних перемог став представляти Катар, переїхав до цієї країни та отримав її громадянство.

Інтерес саме до Магучіх підкріплюється ще й тим фактом, що наразі жінки є рідкісним явищем для катарського спорту. Видання посилається на інформацію спортивного менеджера Юккі Харконена: він повідомив, що з 65 спортсменів, які представляли Катар на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу у 2000-х роках, жінок було лише шість, і жодна з них не виходила навіть до пів фіналу.

А загалом здебільшого спортсмени, які представляють Катар на міжнародних змаганнях, є вихідцями з інших країн.

Нагадаємо, у травні цього року Ярослава Магучіх здобула "золото" Діамантової ліги в Шанхаї. Там вона стрибнула у висоту два метри.

Також Фокус писав, що Ярослава Магучіх перемогла на командному Євро-2025 зі стрибків у висоту. Таким чином вона захистила титул чемпіонки командного Євро з легкої атлетики, який здобула у 2024 році.