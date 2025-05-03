"Королева": Ярослава Магучіх здобула "золото" на Діамантовій лізі в Шанхаї (фото, відео)

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здобула перемогу на другому етапі сезону Діамантової ліги в Шанхаї, Китай. Спортсменка стрибнула у висоту два метри.

Related video

Про це повідомила пресслужба Діамантової ліги 3 травня.

Ярослава Магучіх у Шанхаї

Уродженка Дніпра в Китаї показала результат 2,00 метри, взявши таку висоту з першої спроби. Потім три спроби Ярослави встановити рекорд змагань (2.03 м) стали невдалими. Для олімпійської чемпіонки ця перемога стала 21-ю в кар'єрі на етапах Діамантової ліги.

Магучіх випередила двох головних суперниць з Австралії. Ба більше, українка Юлія Левченко посіла четверте місце з особистим рекордом сезону (1,92 метра).

Діамантова ліга: стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 м

4. Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м

Ярослава Магучіх у Шанхаї

"Королева!" — прокоментували "золото" Магучіх у пресслужбі Діамантової ліги.

Тижнем раніше Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги 2025 у китайському Сямені (1.97 м), випередивши двох австралійок (по 1.94 м), а Юлія Левченко також посіла 4-те місце (1.91 м).

Основні досягнення Ярослави Магучіх:

Олімпійська чемпіонка 2024 року в Парижі, де здобула золото, подолавши висоту 2,00 м з першої спроби.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 року в Токіо.

Чемпіонка світу 2023 року та чемпіонка світу в приміщенні 2022 року.

Дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024) та триразова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023, 2025).

Триразова переможниця Діамантової ліги (2022, 2023, 2024).

Рекордсменка світу зі стрибків у висоту — 2,10 м, встановлений у липні 2024 року в Парижі.

Нагадуємо, в лютому 2025 Фокус писав про перемогу Ярослави Магучіх на змаганнях у Словаччині. Українська легкоатлетка з першої спроби взяла висоту 2.01, встановивши найкращий результат сезону у світі.

Також Фокус писав про те, що в грудні 2024 році World Athletics назвала Ярославу Магучіх "Спортсменкою року". За українку проголосувала найбільша кількість спортивних функціонерів та вболівальників.