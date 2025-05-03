"Королева": Ярослава Магучих завоевала "золото" на Бриллиантовой лиге в Шанхае (фото, видео)

Украинская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих одержала победу на втором этапе сезона Бриллиантовой лиги в Шанхае, Китай. Спортсменка прыгнула в высоту два метра.

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Об этом сообщила пресс-служба Бриллиантовой лиги 3 мая.

Ярослава Магучих в Шанхае

Уроженка Днепра в Китае показала результат 2,00 метра, взяв такую высоту с первой попытки. Затем три попытки Ярославы установить рекорд соревнований (2.03 м) стали неудачными. Для олимпийской чемпионки эта победа стала 21-й в карьере на этапах Бриллиантовой лиги.

Магучих опередила двух главных соперниц из Австралии. Более того, украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с личным рекордом сезона (1,92 метра).

Бриллиантовая лига: прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,98 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 м

4. Юлия Левченко (Украина) — 1,92 м

Ярослава Магучих в Шанхае

"Королева!" — прокомментировали "золото" Магучих в пресс-службе Бриллиантовой лиги.

Неделей ранее Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в китайском Сямэне (1.97 м), опередив двух австралиек (по 1.94 м), а Юлия Левченко также заняла 4-е место (1.91 м).

Основные достижения Ярославы Магучих:

Олимпийская чемпионка 2024 года в Париже, где получила золото, преодолев высоту 2,00 м с первой попытки.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио.

Чемпионка мира 2023 года и чемпионка мира в помещении 2022 года.

Двукратная чемпионка Европы (2022, 2024) и трехкратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023, 2025).

Трехкратная победительница Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024).

Рекордсменка мира по прыжкам в высоту — 2,10 м, установленный в июле 2024 года в Париже.

Напоминаем, в феврале 2025 Фокус писал о победе Ярославы Магучих на соревнованиях в Словакии. Украинская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 2.01, установив лучший результат сезона в мире.

Также Фокус писал о том, что в декабре 2024 году World Athletics назвала Ярославу Магучих "Спортсменкой года". За украинку проголосовало наибольшее количество спортивных функционеров и болельщиков.