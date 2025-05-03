"Королева": Ярослава Магучих завоевала "золото" на Бриллиантовой лиге в Шанхае (фото, видео)
Украинская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих одержала победу на втором этапе сезона Бриллиантовой лиги в Шанхае, Китай. Спортсменка прыгнула в высоту два метра.
Об этом сообщила пресс-служба Бриллиантовой лиги 3 мая.
Уроженка Днепра в Китае показала результат 2,00 метра, взяв такую высоту с первой попытки. Затем три попытки Ярославы установить рекорд соревнований (2.03 м) стали неудачными. Для олимпийской чемпионки эта победа стала 21-й в карьере на этапах Бриллиантовой лиги.
Магучих опередила двух главных соперниц из Австралии. Более того, украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с личным рекордом сезона (1,92 метра).
Бриллиантовая лига: прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,98 м
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 м
4. Юлия Левченко (Украина) — 1,92 м
"Королева!" — прокомментировали "золото" Магучих в пресс-службе Бриллиантовой лиги.
Неделей ранее Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в китайском Сямэне (1.97 м), опередив двух австралиек (по 1.94 м), а Юлия Левченко также заняла 4-е место (1.91 м).
Основные достижения Ярославы Магучих:
- Олимпийская чемпионка 2024 года в Париже, где получила золото, преодолев высоту 2,00 м с первой попытки.
- Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио.
- Чемпионка мира 2023 года и чемпионка мира в помещении 2022 года.
- Двукратная чемпионка Европы (2022, 2024) и трехкратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023, 2025).
- Трехкратная победительница Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024).
- Рекордсменка мира по прыжкам в высоту — 2,10 м, установленный в июле 2024 года в Париже.
Напоминаем, в феврале 2025 Фокус писал о победе Ярославы Магучих на соревнованиях в Словакии. Украинская легкоатлетка с первой попытки взяла высоту 2.01, установив лучший результат сезона в мире.
Также Фокус писал о том, что в декабре 2024 году World Athletics назвала Ярославу Магучих "Спортсменкой года". За украинку проголосовало наибольшее количество спортивных функционеров и болельщиков.