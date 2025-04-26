20 победа в "Бриллиантовой лиге": Ярослава Магучих единственная покорила планку 1,97 м (видео)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала лучшей на первом этапе соревнований "Бриллиантовая лига" и единственная покорила рекордную высоту 1,97 м. Две другие соперницы сбили планку, тогда как украинка "перелетела" и стала победительницей.

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Кадры с соревнований в женских прыжках в высоту опубликовало медиа "Суспільне Спорт".

Ярослава Магучих — прыжок 26 апреля на первом этапе "Бриллиантовой лиги"

26 апреля в китайском городе Сямэнь состоялся первый этап "Бриллиантовой лиги", в котором приняли участие четыре легкоатлетки. Две спортсменки — из Украины: Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Еще две — из Австралии: Никола Олислагерс ("серебро" Олимпиады-2024) и Элеонор Паттерсон ("бронза"). Соревнования начали с высоты 1,79 м, а завершили — на 1,97. Самую высокую планку преодолела единственная легкоатлетка — Магучих, свидетельствуют кадры из Китая. Во время трансляции видим, как она перелетает через планку, едва не задев ее кроссовкой. Затем была последняя попытка — высота 2,03 м, но она не покорилась украинке.

Тем временем соперницы остановились на меньшей высоте. Элеонор Паттерсон взяла 1,94 м, но не справилась с 1,97. Никола Олислагерс взяла 1,94, но под 1,97 просто пробежала. Магучих одержала победу в новом сезоне "Бриллиантовой лиги", свидетельствуют данные на экране. Левченко — четвертая.

Ярослава Магучих — результаты первого этапа "Бриллиантовой лиги" 2025 Фото: Общественное Спорт

На "Суспільному" объяснили, что означает результат Магучих. Указывается, что это прыгунья уже трижды становилась победительницей финала "Бриллиантовой лиги" и 20 раз — побеждала на разных этапах соревнований. Также отмечается, что спортсменка имеет девять побед подряд на разных этапах лиги: последний проигрыш произошел в 2023 году, когда она заняла третью строчку.

"Бриллиантовая лига" — это соревнование легкоатлетов (женщин и мужчин), которое проходит на 15 этапах. Этапы проводят в европейских странах, а также в США, Китае и Катаре. Призовой фонд — 8 млн долл.: определенные суммы получают победители каждого этапа и финалисты. В 2025 году соревнования будут проходить с 26 апреля по 28 августа.

Ярослава Магучих — детали

Ярослава Магучих — 23-летняя украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту. Украинка стала олимпийской чемпионкой в 2024 году и получила "бронзу" на Олимпиаде-2020. Кроме того, Магучих дважды становилась чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении, побеждала юниорские европейские чемпионаты, стала чемпионкой мира в 2023, чемпионкой Европы 2022 и 2024 годах. В 2024 году Магучих установила рекорд, взяв высоту 210 см.

Отметим, в декабре 2024 года World Athletics назвала Ярославу Магучих "Спортсменкой года 2024". Как выяснилось, за нее проголосовало наибольшее количество спортивных функционеров и болельщиков.

Напоминаем, в феврале 2025 Фокус писал о победе Ярославы Магучих на соревнованиях в Словакии.