20 перемога в "Діамантовій лізі": Ярослава Магучих єдина підкорила планку 1,97 м (відео)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала кращою на першому етапі змагань "Діамантова ліга" та єдина підкорила рекордну висоту 1,97 м. Дві інші суперниці збили планку, тоді як українка "перелетіла" та стала переможницею.

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Кадри зі змагань у жіночих стрибках у висоту опублікувало медіа "Суспільне Спорт".

Ярослава Магучіх - стрибок 26 квітня на першому етапі "Діамантової ліги"

26 квітня у китайському місті Сямень відбувся перший етап "Діамантової ліги", у якому взяли участь чотири легкоатлетки. Дві спортсменки — з України: Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Ще дві — з Австралії: Нікола Оліслагерс ("срібло" Олімпіади-2024) та Елеонор Паттерсон ("бронза"). Змагання почали з висоти 1,79 м, а завершили — на 1,97. Найвищу планку здолала єдина легкоатлетка — Магучіх, свідчать кадри з Китаю. Під час трансляції бачимо, як вона перелітає через планку, ледь не зачепивши її кросівкою. Потім була остання спроба — висота 2,03 м, але вона не підкорилась українці.

Тим часом суперниці спинились на меншій висоті. Елеонор Паттерсон взяла 1,94 м, але не впоралась з 1,97. Нікола Оліслагерс взяла 1,94, але під 1,97 просто пробігла. Магучіх здобула перемогу у новому сезоні "Діамантової ліги", свідчать дані на екрані. Левченко — четверта.

Ярослава Магучіх - результати першого етапу "Діамантової ліги" 2025 Фото: Суспільне Спорт

На "Суспільному" пояснили, що означає результат Магучіх. Вказується, що це стрибунка вже тричі ставала переможницею фіналу "Діамантової ліги" і 20 разів — перемагала на різних етапах змагань. Також зауважується, що спортсменка має дев'ять перемог поспіль на різних етапах ліги: останній програш стався у 2023 році, коли вона зайняла третю сходинку.

"Діамантова ліга" — це змагання легкоатлетів (жінок та чоловіків), яке відбувається на 15 етапах. Етапи проводять у європейських країнах, і також у США, Китаї та Катарі. Призовий фонд — 8 млн дол.: певні суми отримують переможці кожного етапу та фіналісти. У 2025 році змагання відбуватимуться з 26 квітня по 28 серпня.

Ярослава Магучіх — деталі

Ярослава Магучіх — 23-річна українська легкоатлетка, стрибунка у висоту. Українка стала олімпійською чемпіонкою у 2024 році та здобула "бронзу" на Олімпіаді-2020. Крім того, Магучіх двічі ставала чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщенні, перемагала юніорські європейські чемпіонати, стала чемпіонкою світу у 2023, чемпіонкою Європи 2022 та 2024 роках. У 2024 році Магучіх встановила рекорд, взявши висоту 210 см.

Зазначимо, в грудні 2024 році World Athletics назвала Ярославу Магучіх "Спортсменкою року 2024". Як з'ясувалось, за неї проголосувала найбільша кількість спортивних функціонерів та вболівальників.

Нагадуємо, в лютому 2025 Фокус писав про перемогу Ярослави Магучіх на змаганнях у Словаччині.