"З першої спроби": Магучіх перемогла на командному Євро-2025 зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала переможницею зі стрибків у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I.

Related video

Таким чином Магучіх захистила титул чемпіонки командного Євро з легкої атлетики, який здобула у 2024-му, коли Україна виступила у другому дивізіоні, та перемогла вдруге поспіль, пише "Суспільне.Спорт".

"Ярослава підкорила з першої спроби висоту в 2.00 м і достроково забезпечила собі перемогу", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що Магучіх спробувала покращити свій результат на планці в 2.03 м й поставити рекорд сезону у світі, проте не змогла підкорити висоту за три спроби.

На другому місці з результатом 1.97м опинилась представниця Польщі Марія Жодзік, на третьому — Імке Оннен з Німеччини.

"Після виступу Магучіх Україна продовжує перебувати у зоні вильоту з першого дивізіону командного Євро з легкої атлетики, але скоротить відставання від 13-ї Угорщини до 12.5 очок", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, у травні Ярослава Магучіх здобула яскраву перемогу в Токіо.

У квітні Ярослава Магучіх стала кращою на першому етапі змагань "Діамантова ліга" та єдина підкорила рекордну висоту 1,97 м.