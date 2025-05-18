"Режим польоту": Ярослава Магучіх здобула яскраву перемогу в Токіо (відео)

23-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула тріумфальну перемогу в Токіо (Японія), де проходить етап "золотої" серії Континентального туру. Вона підкорила висоту 1,96 метра.

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Відповідна інформація та відео з'явилися на сторінці Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій в Instagram.

На опублікованих кадрах Ярослава після короткої розминки здійснює свій переможний стрибок.

"Режим польоту. Легкий день в офісі для рекордсменки світу зі стрибків у висоту @rosya_dp, вона пролітає понад 1,96 м, щоб отримати корону в Токіо", — ідеться в підписі.

Спочатку в секторі для стрибків Магучіх стартувала на висоті 1,91 метра, подолавши її з першої спроби, а потім запросила 1,96 м. Успішний стрибок і приніс їй перемогу. До речі, до неї цю позначку подолала лише американська легкоатлетка Емі Лінн Акуфф у 2001 році, і 24 роки ніхто не міг повторити досягнення.

Найближчі суперниці українки, чемпіонка світу U20 Міхаела Груба з Чехії та семиразова чемпіонка Греції Тетяна Гусіна, посіли друге і третє місця з результатами 1,85 метра і 1,80 метра відповідно.

Для Магучіх перемога в Токіо стала четвертою поспіль на світовому рівні. У неї вже є "золото" Євро 2025, срібна медаль Чемпіонату світу-2025 у приміщенні, а також дві перемоги на стартових етапах сезону 2025 Діамантової ліги в китайських містах Сямень, де Магучіх узяла висоту в 1,97 метра, і Шанхай (2,02 метра).

Магучіх виграла Олімпіаду 2024, і того ж року встановила рекорд, взявши висоту 2,1 метра.

У грудні 2024 року World Athletics назвала Ярославу Магучіх "Спортсменкою року 2024".

Раніше Фокус писав, що Магучіх, яка задонатила мільйон на ЗСУ, розповіла, як на змаганнях підсипають допінг.