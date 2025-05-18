"Режим полета": Ярослава Магучих одержала яркую победу в Токио (видео)

23-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала триумфальную победу в Токио (Япония), где проходит этап "золотой" серии Континентального тура. Она покорила высоту 1,96 метра.

Related video

Соответствующая информация и видео появились на странице Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Instagram.

На опубликованных кадрах Ярослава после короткой разминки совершает свой победный прыжок.

"Режим полета. Легкий день в офисе для рекордсменки мира по прыжкам в высоту @rosya_dp, она пролетает более 1,96 м, чтобы получить корону в Токио", – говорится в подписи.

Сначала в секторе для прыжков Магучих стартовала на высоте 1,91 метра, преодолев ее с первой попытки, а затем запросила 1,96 м. Успешный прыжок и принес ей победу. Кстати, до нее эту отметку преодолела только американская легкоатлетка Еми Линн Акуфф в 2001 году, и 24 года никто не мог повторить достижение.

Ближайшие соперницы украинки, чемпионка мира U20 Михаэла Груба из Чехии и семикратная чемпионка Греции Татьяна Гусина, заняли второе и третье места с результатами 1,85 метра и 1,80 метра соответственно.

Для Магучих победа в Токио стала четвертой подряд на мировом уровне. У нее уже есть "золото" Евро 2025, серебряная медаль Чемпионата мира-2025 в помещении, а также две победы на стартовых этапах сезона 2025 Бриллиатовой лиги в китайских городах Сямэнь, где Магучих взяла высоту в 1,97 метра, и Шанхай (2,02 метра).

Магучих выиграла Олимпиаду 2024, и в том же году установила рекорд, взяв высоту 2,1 метра.

В декабре 2024 года World Athletics назвала Ярославу Магучих "Спортсменкой года 2024".

Ранее Фокус писал, что Магучих, которая задонатила миллион на ВСУ, рассказала, как на соревнованиях подсыпают допинг.