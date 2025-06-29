"С первой попытки": Магучих победила на командном Евро-2025 по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала победительницей по прыжкам в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в дивизионе I.

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Таким образом Магучих защитила титул чемпионки командного Евро по легкой атлетике, который получила в 2024-м, когда Украина выступила во втором дивизионе, и победила во второй раз подряд, пишет "Суспільне.Спорт".

"Ярослава покорила с первой попытки высоту в 2.00 м и досрочно обеспечила себе победу", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что Магучих попыталась улучшить свой результат на планке в 2.03 м и поставить рекорд сезона в мире, однако не смогла покорить высоту за три попытки.

На втором месте с результатом 1.97м оказалась представительница Польши Мария Жодзик, на третьем — Имке Оннен из Германии.

"После выступления Магучих Украина продолжает находиться в зоне вылета из первого дивизиона командного Евро по легкой атлетике, но сократит отставание от 13-й Венгрии до 12.5 очков", — отметили журналисты.

Напомним, в мае Ярослава Магучих одержала яркую победу в Токио.

В апреле Ярослава Магучих стала лучшей на первом этапе соревнований "Бриллиантовая лига" и единственная покорила рекордную высоту 1,97 м.