Обещали огромные деньги: нефтяная держава пыталась переманить легкоатлетку Ярославу Магучих

Звезде украинской легкой атлетики Ярославе Магучих предлагали огромные деньги за то, чтобы она представляла Катар. Ответ украинки был категоричным.

Во время соревнований в столице Катара Дохе к Ярославе Магучих подошли представители сборной этой страны по легкой атлетике, рассказала тренер спортсменки Татьяна Степанова в интервью финскому изданию Yle Urheilu. За переход в катарскую команду предложили огромные деньги — мол, "заплатим сколько пожелаете".

Однако Ярослава Магучих ответила категорическим отказом. "Я играю важную роль именно как представительница Украины. Я хочу, чтобы мою страну увидели. Я хочу, чтобы люди знали, как мы боремся за свою независимость", — заявила спортсменка.

Как отмечает издание, такая "перевербовка" звездных спортсменов является для Катара довольно распространенной практикой. Бывали случаи, когда это действительно срабатывало: например, африканские спортсмены соглашались на переход и впоследствии действительно приносили успех нефтяным державам Ближнего Востока (таким как уже упомянутый Катар и Бахрейн).

Примером издания приводит историю бегуна Саифа Саида Шахина. Он является выходцем из Кении, а после серии спортивных побед стал представлять Катар, переехал в эту страну и получил ее гражданство.

Интерес именно к Магучих подкрепляется еще и тем фактом, что сейчас женщины являются редким явлением для катарского спорта. Издание ссылается на информацию спортивного менеджера Юкки Харконена: он сообщил, что из 65 спортсменов, которые представляли Катар на Олимпийских играх и чемпионатах мира в 2000-х годах, женщин было только шесть, и ни одна из них не выходила даже в полуфинал.

А вообще в основном спортсмены, представляющие Катар на международных соревнованиях, являются выходцами из других стран.

Напомним, в мае этого года Ярослава Магучих получила "золото" Бриллиантовой лиги в Шанхае. Там она прыгнула в высоту на два метра.

Также Фокус писал, что Ярослава Магучих победила на командном Евро-2025 по прыжкам в высоту. Таким образом она защитила титул чемпионки командного Евро по легкой атлетике, который получила в 2024 году.