"Не представляете, что происходило": внук Пугачевой после выезда из РФ развелся с женой (фото)

Внук Аллы Пугачевой, музыкант и актер Никита Пресняков, официально объявил о разводе с Аленой Красновой. Пара разошлась из-за кардинальных разногласий во взглядах на семейную жизнь.

Никита Пресняков, который пешком переходил границу РФ с Эстонией, объявил о разводе в социальных сетях, объяснив свое решение кардинальными разногласиями в целях по жизни. Как выяснилось, в отношениях пары было очень много проблем.

Пресняков и Краснова, которые познакомились еще в юном возрасте, пришли к выводу о несовместимости своих взглядов на будущее.

"Мы были вместе почти десять лет. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом", — написали они.

Никита Пресняков разводится Фото: Instagram

Основной причиной развода стали принципиально разные взгляды на семейную жизнь: "Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап".

Реакция на критику

Объявление о разводе пары вызвало бурную реакцию в сети. Многие пользователи выяснить дополнительные подробности. Позже певец отреагировал на волну спекуляций, призвав не вмешиваться в его личную жизнь.

Основной причиной развода стали принципиально разные взгляды на семейную жизнь Фото: Instagram

"Не надо, пожалуйста, гадать со своей "очевидностью", когда вы не имеете представления о том, что у нас происходило в течение 10 лет", — написал он под одним из комментариев.

История отношений

Преснякова и Красновой начали встречаться, когда девушке было всего 17 лет. Разница в возрасте в 6 лет сначала вызвала неоднозначную реакцию в ее семье: отец поддержал выбор дочери, а вот мать относилась к отношениям скептически.

Бывшие супруги выразили взаимное уважение к пройденному пути. "Это не означает, что кто-то прав или виноват. Это означает, что мы выросли в разные стороны", — отметили они.

Никита Пресняков, который после начала войны переехал в США, сейчас сосредоточен на музыкальной карьере и новом этапе своей жизни.

