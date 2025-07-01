Заговорил на соловьином: Галкин "подколол" зомбированных россиян, перейдя на украинский язык

Российский юморист, который покинул РФ после начала полномасштабного вторжения, снова оригинальным способом поддержал украинцев, заговорив по-нашему во время отдыха в Италии.

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Артист опубликовал в своем Instagram видео из Ватикана, где решил взвеситься на весах Папской железнодорожной станции. "Сейчас увидим", — сказал Максим на украинском языке якобы перед началом съемки.

Весы показали 90 килограммов. На это Максим отреагировал с присущим ему юмором: "90? Это вместе с очень тяжелым характером".

Поддержка зрителей

Зрители из Украины откликнулись на жест поддержки:

"Сейчас увидим — вроде два слова, а вызывают такие искренние эмоции", — написал один из комментаторов в сети;

"Какое хорошее украинское произношение", — добавил другой участник обсуждения;

"Спасибо Максиму за человечность", — заметил еще один;

"Вы супер! Спасибо, что выбрали честь и совесть", — прокомментировал следующий.

Некоторые россияне начали оскорблять Галкина, назвав его клоуном. Однако такие отзывы единичны.

Максим Галкин заговорил на украинском языке Фото: Instagram

Напомним, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой публично осудили российскую агрессию и выехали из РФ. Юморист регулярно передает часть доходов от концертов на помощь украинским беженцам и осуждает политику Кремля в своих социальных сетях.

Позиция Максима Галкина относительно войны

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Максима Галкина и Аллы Пугачевой выразили протест против войны. Практически сразу они уехали из России в Израиль.

14 июля 2022 года депутат РФ Роман Худяков сообщил, что в России в отношении Максима Галкина возбудили уголовное дело из-за так называемых "фейков" о действиях ВС РФ на территории Украины.

Юморист во время своих выступлений открыто высмеивает режим президента РФ Владимира Путина и тех, кто его поддерживает.