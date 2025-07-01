Заговорив солов'їною: Галкін "підколов" зомбованих росіян, перейшовши на українську

Російський гуморист, який залишив РФ після початку повномасштабного вторгнення, знову в оригінальний спосіб підтримав українців, заговоривши по-нашому під час відпочинку в Італії.

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Артист опублікував у своєму Instagram відео з Ватикану, де вирішив зважитися на вагах Папської Залізничної станції. "Зараз побачимо", — сказав Максим українською мовою нібито перед початком зйомки.

Ваги показали 90 кілограмів. На це Максим відреагував з притаманним йому гумором: "90? Це разом з дуже важким характером".

Підтримка глядачів

Глядачі з України відгукнулися на жест підтримки:

"Зараз побачимо — ніби два слова, а викликають такі щирі емоції", — написав один з коментаторів мережі;

"Яка гарна українська вимова", — додав інший учасник обговорення;

"Дякуємо Максиму за людяність", — зауважив ще один;

"Ви супер! Дякую, що обрали честь та совість", — прокоментував наступний.

Деякі росіяни почали ображати Галкіна, назвавши його клоуном. Однак такі відгуки поодинокі.

Максим Галкін заговорив українською мовою Фото: Instagram

Нагадаємо, що Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою публічно засудили російську агресію та виїхали з РФ. Гуморист регулярно передає частину доходів від концертів на допомогу українським біженцям та засуджує політику Кремля у своїх соціальних мережах.

Позиція Максима Галкіна щодо війни

У перший день повномасштабного вторгнення РФ до України Максима Галкіна та Алли Пугачової висловили протест проти війни. Практично відразу вони виїхали з Росії до Ізраїлю.

14 липня 2022 року депутат РФ Роман Худяков повідомив, що в Росії щодо Максима Галкіна порушили кримінальну справу через так звані "фейки" про дії ЗС РФ на території України.

Гуморист під час своїх виступів відкрито висміює режим президента РФ Володимира Путіна та тих, хто його підтримує.