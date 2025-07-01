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Заговорив солов'їною: Галкін "підколов" зомбованих росіян, перейшовши на українську

Максим Галкін, Італія
Максим Галкін у Ватикані | Фото: Instagram

Російський гуморист, який залишив РФ після початку повномасштабного вторгнення, знову в оригінальний спосіб підтримав українців, заговоривши по-нашому під час відпочинку в Італії.

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Артист опублікував у своєму Instagram відео з Ватикану, де вирішив зважитися на вагах Папської Залізничної станції. "Зараз побачимо", — сказав Максим українською мовою нібито перед початком зйомки.

Ваги показали 90 кілограмів. На це Максим відреагував з притаманним йому гумором: "90? Це разом з дуже важким характером".

Підтримка глядачів

Глядачі з України відгукнулися на жест підтримки:

  • "Зараз побачимо — ніби два слова, а викликають такі щирі емоції", — написав один з коментаторів мережі;
  • "Яка гарна українська вимова", — додав інший учасник обговорення;
  • "Дякуємо Максиму за людяність", — зауважив ще один;
  • "Ви супер! Дякую, що обрали честь та совість", — прокоментував наступний.

Деякі росіяни почали ображати Галкіна, назвавши його клоуном. Однак такі відгуки поодинокі.

Максим Галкін говорить українською
Максим Галкін заговорив українською мовою
Фото: Instagram

Нагадаємо, що Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою публічно засудили російську агресію та виїхали з РФ. Гуморист регулярно передає частину доходів від концертів на допомогу українським біженцям та засуджує політику Кремля у своїх соціальних мережах.

Позиція Максима Галкіна щодо війни

Гуморист під час своїх виступів відкрито висміює режим президента РФ Володимира Путіна та тих, хто його підтримує.