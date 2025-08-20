"Не уявляєте, що відбувалось": внук Пугачової після виїзду з РФ розлучився з дружиною (фото)

Внук Алли Пугачової, музикант і актор Микита Пресняков, офіційно оголосив про розлучення з Альоною Красновою. Пара розійшлась через кардинальні розбіжності у поглядах на сімейне життя.

Микита Пресняков, який пішки переходив кордон РФ з Естонією, оголосив про розлучення в соціальних мережах, пояснивши своє рішення кардинальними розбіжностями у цілях по життю. Як з’ясувалося, у стосунках пари було дуже багато проблем.

Пресняков та Краснова, які познайомилися ще в юному віці, дійшли висновку про несумісність своїх поглядів на майбутнє.

"Ми були разом майже десять років. Зустрілися дуже рано, коли ще тільки вчилися розуміти себе і цей світ. І всі ці роки були наповнені різним — світлом, радістю, помилками, труднощами, але найголовніше, вони були наповнені досвідом", — написали вони.

Микита Пресняков розлучається Фото: Instagram

Основною причиною розлучення стали принципово різні погляди на сімейне життя: "Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя і майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у стосунках і те, яким повинен бути наступний етап".

Реакція на критику

Оголошення про розлучення пари спричинило бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів з'ясувати додаткові подробиці. Пізніше співак відреагував на хвилю спекуляцій, закликавши не втручатися в його особисте життя.

Основною причиною розлучення стали принципово різні погляди на сімейне життя Фото: Instagram

"Не треба, будь ласка, гадати зі своєю "очевидністю", коли ви не маєте уявлення про те, що у нас відбувалося протягом 10 років", — написав він під одним з коментарів.

Історія стосунків

Преснякова та Краснової почали зустрічатися, коли дівчині було лише 17 років. Різниця у віці в 6 років спочатку викликала неоднозначну реакцію в її родині: батько підтримав вибір доньки, а от мати ставилася до стосунків скептично.

Колишнє подружжя висловило взаємну повагу до пройденого шляху. "Це не означає, що хтось правий або винен. Це означає, що ми виросли в різні боки", — зазначили вони.

Микита Пресняков, який після початку війни переїхав до США, наразі зосереджений на музичній кар'єрі та новому етапі свого життя.

