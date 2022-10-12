Російські ЗМІ повідомили, що онук Алли Пугачової пішки перетнув кордон з Естонією.

І РФ Микита Пресняков залишив ще на третій день мобілізації

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Онук Алли Пугачової, актор та співак Микита Пресняков залишив Росію ще у вересні, раніше за бабусю. Про це повідомляє російське видання "Известия".

Микита Пресняков, син Христини Орбакайте та Володимира Преснякова виїхав з Росії 24 вересня, через три доби після оголошення часткової мобілізації. Він перейшов кордон Естонії та Росії пішки.

Він скористався найпростішим способом залишити РФ. Пресняков обрав пішохідний перехід через кордон в Івангороді, уникнувши черг на автомобільному пункті пропуску. Ті, хто обирають цей вид переходу, як правило, доїжджають до кордону на таксі, переходять міст пішки, і добираються до міста на таксі, або автобусом.

[ + – ] Микита Пресняков з бабусею, Аллою Пугачовою Фото: Instagram npresnyakov

Микита Пресняков має громадянство Литви, так що віза йому не знадобилася.

Раніше з'являлася інформація, що онука Пугачової мобілізували просто на репетиції у Московському Губернському театрі. Минулого року Пресняков дебютував у цьому театрі у мюзиклі "Зірка без імені".

У театрі цю інформацію спростували, повідомивши, що він за кордоном, згодом і сам Микита Пресняков заявив, що ця інформація є фейком.

Неназвані інсайдери також заявляли, що Пресняков-молодший полетів у США та зірвав спектаклі зі своєю участю. "Він поїхав в Америку три тижні тому і всіх цим підставив. Зірвав кілька спектаклів, замовників, заплановані зйомки", — заявили співробітники театру.

Нагадаємо, бабуся Микити Преснякова, Алла Пугачова, поїхала з РФ до Ізраїлю разом із дітьми ще 29 вересня. Напередодні вона встигла сходити на концерт співачки Земфіри та подруга співачки, актриса Рената Литвинова опублікувала спільний знімок Пугачової та Земфіри.

Також на концерті була присутня Ксенія Собчак. Коментатори припустили, що вона збирається взяти інтерв'ю у примадонни, що виїхала.