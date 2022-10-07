У РФ ходять чутки про мобілізацію онука Пугачової, Микити Преснякова

Але цю інформацію спростували у театрі, де працює Микита Пресняков.

Related video

Після від'їзду Алли Пугачової з дітьми з Росії, з'явилася новина про те, що мобілізований її онук — Микита Пресняков, син Христини Орбакайте та Володимира Преснякова-молодшого. Про це пише Star Hit.

Микиту Преснякова нібито призвали на військову службу в межах часткової мобілізації, яка зараз відбувається у РФ. Про це повідомило джерело із Московського Губернського театру. Минулого року Пресняков дебютував у цьому театрі у мюзиклі "Безіменна зірка".

[ + – ] Микита Пресняков у мюзиклі "Безіменна зірка" Фото: Instagram npresnyakov

Відповідно до "джерела" Микиту Преснякова мобілізували прямо на сцені під час репетиції. А його піар-директорка відмовилася від коментарів.

Але буквально за лічені хвилини з'явилося спростування. У Московському губернському театрі повідомили, що жодної мобілізації Микити Преснякова не було.

31-річного Микиту не могли забрати до армії, бо він зараз перебуває за кордоном, де саме — не повідомляється.

"Брехня! Микита зараз не в Росії, як і Крістіна Орбакайте. Але він скоро повернеться", — заявили в Московському Губернському театрі. Уточнивши, що востаннє Пресняков виходив на сцену їхнього театру ще 22 вересня. Він був задіяний тільки в одному мюзиклі і в штаті не числився.

Але це не відкидає того факту, що повістку могли доставити до театру, але не вручити Микиті через його відсутність. Незабаром і сам Микита Пресняков спростував інформацію про власну мобілізацію, назвавши її фейком.

[ + – ] Відповідь Микити Преснякова на питання про мобілізацію Фото: Скриншот

Відповідно до Instagram Преснякова, ще три тижні тому він був у Москві. Також, після від'їзду його бабусі, Алли Пугачової, повідомлялося, що саме він наглядає за її знаменитим замком у підмосковному селі Грязь.

Замок примадонна виставила на продаж за один мільярд рублів. Але поки що покупців на дорогу нерухомість не знайшлося.