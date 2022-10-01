Алла Пугачова виставила на продаж свій замок у селі Грязь за 1 мільярд рублів

Нині за маєтком під Москвою наглядає онук примадонни, Микита Пресняков.

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Російська співачка Алла Пугачова вирішила продати свій знаменитий замок у селі Грязь. Ціна — 1 мільярд рублів — це понад 16 мільйонів доларів. Незрозуміло, чи подається замок разом з антикварною обстановкою, чи співачка повезе в Ізраїль. Про це пише Star Hit.

Саме в цьому розкішному маєтку з 2006 року проживала Алла Пугачова із чоловіком Максимом Галкіним і своїми молодшими дітьми.

[ + – ] Максим Галкін біля замку в селі Грязь Фото: maxgalkinru

У замку в селі Грязь за 40 км від Москви — шість поверхів, є басейн, будиночки для прислуги, парк і навіть невелика обсерваторія. Тоді, за чутками, спорудження коштувало сім'ї 10 мільйонів євро.

Замок обставлений антикварними меблями та прикрашений старовинними гобеленами та картинами.

[ + – ] Замок Алли Пугачової у селі Грязь

Також співачці належить дві розкішні квартири в центрі Москви. Однією, на Тверській вулиці примадонна володіла навпіл із дочкою, Христиною Орбакайте, тепер Христина стала одноосібним власником.

Нині за замком доглядає онук Пугачової, Микита Пресняков.

Сама Алла Пугачова з дітьми, Лізою та Гаррі покинула Росію. Вона забрала документи дітей зі школи та полетіла в Ізраїль приватним літаком 29 вересня з аеропорту Внуково.

З початку війни в Україні Алла Пугачова з Максимом Галкіним і дітьми виїхала в Ізраїль. Вона не говорила про свої подальші плани, тож її повернення у Росію стало несподіванкою.

Вона написала кілька резонансних дописів у соцмережах, розкритикувавши російських пропагандистів, пізніше попросила її оголосити "іноземним агентом", як це раніше зробили з Максимом Галкіним. Пугачова наголосила, що виступає проти "загибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм".

І досі не прокоментувала свій від'їзд. Проте з'ясувалося, що 73-річна примадонна має паспорт держави Ізраїль і зворотний квиток вона не бронювала. Потрібно думати, що в Росію вона більше не повернеться.