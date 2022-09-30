Алла Пугачова розповіла, що трапилося з їхнім замком у селі Грязь

Під час нетривалого перебування в Москві співачка вирішила питання з нерухомістю.

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Співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін більше не є власниками розкішного замку в селі Грязь, який шоумен будував багато років. Про це Примадонна російської естради розповіла журналістам, які її обступили після церемонії прощання з Михайлом Горбачовим у Колонній залі, пишуть росЗМІ.

За словами артистки, тепер замок подарований людям, які мешкали там, коли її родина перебувала за кордоном. Імен вона не назвала, проте, за інформацією в пресі, там жив старший онук знаменитості Микита Пресняков.

Раніше Галкін одному з ізраїльських видань казав, що не продаватиме будинок. Деякі російські чиновники запропонували експропріювати елітну нерухомість і поселити в ній біженців із Донбасу.

[ + – ] Замок Алли Пугачової та Максима Галкіна в підмосковному селі Грязь Фото: maxgalkinru

Замок у селі Грязь за 40 км від Москви Галкін і Пугачова збудували у 2006 році. Причому сам Максим розповідав, що завжди мріяв жити в замку на пагорбі, тож місце пасувало ідеально. Він розташований на ділянці одного гектара. Замок площею майже 3 000 кв. метрів вміщує 6 поверхів, 20 житлових кімнат (із них лише 5 гостьових спалень), вантажний ліфт, підземний гараж на 4 машини, оранжерею, зимовий сад. На його території є два окремі будиночки для прислуги. Також у замку є басейн, шикарна бібліотека та навіть невелика обсерваторія з телескопами. За чутками, тоді спорудження коштувало сім'ї 10 мільйонів євро. Тільки на облаштування кухні витратили близько ста тисяч євро.

Під час свого місячного перебування в Москві Пугачова склала заповіт на ще одну розкішну нерухомість — квартиру в Пилипівському провулку площею 300 квадратних метрів.

Також артистка володіла половиною п'ятикімнатної квартири на вулиці Тверській, а друга половина належала її дочці Христині Орбакайте. Проте нещодавно вона переоформила на Христину і свою частку.

Нагадаємо, Алла Пугачова полетіла з дітьми в Ізраїль, а в ЗМІ потрапило фото паспорта, що підтверджує її нове громадянство.