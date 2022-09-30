Алла Пугачева рассказала, что случилось с их замком в деревне Грязь

Во время непродолжительного пребывания в Москве певица решила вопросы с недвижимостью.

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Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин больше не являются владельцами роскошного замка в деревне Грязь, который шоумен строил много лет. Об этом Примадонна российской эстрады рассказала журналистам, обступившим ее после церемонии прощания с Михаилом Горбачевым в Колонном зале, пишут росСМИ.

По словам артистки, теперь замок подарен людям, которые жили там, когда ее семья находилась за границей. Имен она не назвала, однако, по информации в прессе, там жил старший внук знаменитости Никита Пресняков.

Ранее Галкин одному из израильских изданий говорил, что не будет продавать дом. Некоторые российские чиновники в свою очередь, предложили экспроприировать элитную недвижимость и поселить в ней беженцев из Донбасса.

[ + – ] Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь Фото: maxgalkinru

Замок в деревне Грязь за 40 км от Москвы Галкин и Пугачева построили в 2006 году. Причем, сам Максим рассказывал, что всегда мечтал жить в замке на холме, так что место подходило идеально. Он расположен на участке в один гектар. Замок, площадью почти в 3 000 кв. метров, вмещает в себя 6 этажей, 20 жилых комнат (из них только 5 гостевых спален), грузовой лифт, подземный гараж на 4 машины, оранжерею, зимний сад. На его территории находятся два отдельных домика для прислуги. Также в замке имеется бассейн, шикарная библиотека и даже небольшая обсерватория с телескопами. По слухам, тогда постройка обошлась семье в 10 миллионов евро. Только на обустройство кухни было потрачено около ста тысяч евро.

Во время своего месячного пребывания в Москве Пугачева составила завещание на еще одну роскошную недвижимость – квартиру в Филипповском переулке площадью 300 квадратных метров.

Также артистка владела половиной пятикомнатной квартиры на Тверской улице, а вторая половина принадлежала ее дочери Кристине Орбакайте. Однако недавно она переоформила на Кристину и свою долю.

Напомним, Алла Пугачева улетела с детьми в Израиль, а в СМИ попало фото паспорта, подтверждающего ее новое гражданство.