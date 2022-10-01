Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей

Сейчас за имением под Москвой присматривает внук примадонны, Никита Пресняков.

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Российская певица Алла Пугачева решила продать свой знаменитый замок в селе Грязь. Цена – 1 миллиард рублей – это более 16 миллионов долларов. Неясно, подается ли замок вместе с антикварной обстановкой, или что-то певица увезет в Израиль. Об этом пишет Star Hit.

Именно в этом роскошном имении с 2006 года проживала Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и своими младшими детьми.

[ + – ] Максим Галкин у замка в деревне Грязь Фото: maxgalkinru

В замке в деревне Грязь за 40 км от Москвы – шесть этажей, имеется бассейн, домики для прислуги, парк и даже небольшая обсерватория. Тогда, по слухам, постройка обошлась семье в 10 миллионов евро.

Замок обставлен антикварной мебелью и украшен старинными гобеленами и картинами.

[ + – ] Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь

Также певице принадлежит две шикарные квартиры в центре Москвы. Одной, на Тверской улице примадонна владела напополам с дочерью, Кристиной Орбакайте, теперь Кристина стала единоличным владельцем.

Сейчас за замком присматривает внук Пугачевой, Никита Пресняков.

Сама Алла Пугачева с детьми, Лизой и Гарри покинула Россию. Она забрала документы детей из школы и улетела в Израиль на частном самолете 29 сентября из аэропорта Внуково.

С начала войны в Украине Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Она не говорила о своих дальнейших планах, так что ее возвращение в Россию стало неожиданностью.

Она написала несколько резонансных постов в соцсетях, раскритиковав российских пропагандистов, позже попросила и ее объявить "иностранным агентом", как это ранее сделали с Максимом Галкиным. Пугачева подчеркнула, что выступает против "гибели ребят за иллюзорные цели, которые делают Россию изгоем".

И до сих пор не прокомментировала свой отъезд. Однако выяснилось, что у 73-летней примадонны есть паспорт государства Израиль и обратный билет она не бронировала. Надо думать, что в Россию она больше не вернется.