В РФ ходят слухи о мобилизации внука Пугачевой, Никиты Преснякова

Но эту информацию опровергли в театре, где работает Никита Пресняков.

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После отъезда Аллы Пугачевой с детьми из России, появилась новость о том, что был мобилизован ее внук – Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего. Об этом пишет Star Hit.

Никиту Преснякова якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, которая сейчас проходит в РФ. Об этом сообщил источник из Московского Губернского театра. В прошлом году Пресняков дебютировал в этом театре в мюзикле "Безымянная звезда".

[ + – ] Никита Пресняков в мюзикле "Безымянная звезда" Фото: Instagram npresnyakov

Согласно "источнику" Никиту Преснякова мобилизовали прямо на сцене во время репетиции. А его пиар-директор отказалась от комментариев.

Но буквально через считанные минуты появилось опровержение. В Московском губернском театре сообщили, что никакой мобилизации Никиты Преснякова не было.

31-летнего Никиту не могли забрать в армию, потому что он сейчас находится за рубежом, где именно – не сообщается.

"Вранье! Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте. Но он скоро вернется", — заявили в Московском Губернском театре. Уточнив, что в последний раз Пресняков выходил на сцену их театра еще 22 сентября. Он был задействован только в одном мюзикле и в штате не числился.

Но это не исключает того факта, что повестку могли доставить в театр, но не вручить Никите по причине его отсутствия. Вскоре и сам Никита Пресняков опроверг информацию о собственной мобилизации, назвав ее фейком.

[ + – ] Ответ Никиты Преснякова на вопрос о мобилизации Фото: Скриншот

Согласно Instagram Преснякова, еще три недели назад он был в Москве. Также, после отъезда его бабушки, Аллы Пугачевой, сообщалось, что именно он присматривает за ее знаменитым замком в подмосковной деревне Грязь.

К слову, замок примадонна выставила на продажу за один миллиард рублей. Но пока покупателей на дорогую недвижимость не нашлось.