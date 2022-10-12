Российские СМИ сообщили, что внук Аллы Пугачевой пешком пересек границу с Эстонией

И РФ Никита Пресняков покинул еще на третий день мобилизации

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Внук Аллы Пугачевой, актер и певец Никита Пресняков покинул Россию еще в сентябре, раньше бабушки. Об этом сообщает российское издание "Известия".

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова уехал из России 24 сентября, через трое суток после объявления частичной мобилизации. Он перешел границу Эстонии и России пешком.

Он воспользовался самым простым способом покинуть РФ. Пресняков выбрал пешеходный переход через границу в Ивангороде, избежав очередей на автомобильном пункте пропуска. Выбирающие данный вид перехода, как правило, доезжают до границы на такси, переходят мост пешком, и добираются до города на такси, или на автобусе.

[ + – ] Никита Пресняков с бабушкой, Аллой Пугачевой Фото: Instagram npresnyakov

У Никиты Преснякова есть гражданство Литвы, так что виза ему не понадобилась.

Ранее появлялась информация, что внука Пугачевой мобилизовали прямо на репетиции в Московском Губернском театре. В прошлом году Пресняков дебютировал в этом театре в мюзикле "Безымянная звезда".

В театре эту информацию опровергли, сообщив, что он за границей, позже и сам Никита Пресняков заявил, что эта информация фейк.

Неназванные инсайдеры также заявляли, что Пресняков-младший улетел в США и сорвал спектакли со своим участием. "Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки", — заявили сотрудники театра.

Напомним, бабушка Никиты Преснякова, Алла Пугачева, уехала из РФ в Израиль вместе с детьми еще 29 сентября. Накануне она успела сходить на концерт певицы Земфиры и подруга певицы, актриса Рената Литвинова опубликовала общий снимок Пугачевой и Земфиры.

Также на концерте присутствовала Ксения Собчак. Комментаторы предположили, что она собирается взять интервью у уехавшей примадонны.