Ксения Собчак и Алла Пугачева сходили на концерт Земфиры в Тель-Авиве

Примадонна недавно окончательно покинула РФ, Земфира уже давно проживает в Париже

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Российская певица Земфира дала концерт в Тель-Авиве, Израиль, на котором, похоже собрались все кто покинул РФ незадолго до этого. Совместный снимок с примадонной российской и советской эстрады Земфира опубликовала в своем Instagram.

Фотографировала певиц актриса Рената Литвинова, которая, судя по всему тоже была на концерте. Именно на ее странице появился уникальный снимок.

[ + – ] Алла Пугачева и Земфира Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Земфира написала, что была счастлива увидеть Аллу Пугачеву на своем концерте.

"Не стала бы писать до окончания тура, если бы… Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", — написала Земфира.

[ + – ] Концерт Земфиры в Тель-Авиве

Пугачева тоже отметила Земфиру постом, написав, что она "как ребенок ранима, но несгибаема".

Оказалось, что на концерте в Тель-Авиве была и Ксения Собчак. Она запостила снимок с концерта. В комментариях поинтересовались, будет ли она брать интервью у кого-то из певиц.

[ + – ] Ксения Собчак тоже побывала на концерте Земфиры Фото: Instagram xenia_sobchak

Ранее она сообщала, что улетела из РФ "по работе". Однако российские СМИ писали, что она покинула Россию вместе со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой, и улетела в Стамбул.

Собчак опровергла слухи об эмиграции. "Тут опять по трубам понеслось. Мол, я в каком-то Стамбуле, куда-то поспешно лечу с мамой. Друзья, я снимаю сюжет вместе со своей прекрасной группой в Тель-Авиве. Готовлю для вас очередной репортаж. Через два дня возвращаюсь в Москву. К сожалению, командировку за меня никто не отработает", — объяснила Собчак.

А вот Алла Пугачева, судя по всему, покинула Россию надолго. Она забрала детей из школы и уже опубликовала первое фото из Израиля. Также оказалось, что у нее есть паспорт Израиля. Своих критиков она назвала "холопами, которые стали рабами".

Появились слухи и о том, что она продает свой знаменитый замок в деревне Грязь за миллиард рублей. Но пока желающих купить элитную недвижимость не нашлось.