Ксения Собчак и Алла Пугачева сходили на концерт Земфиры в Тель-Авиве
Примадонна недавно окончательно покинула РФ, Земфира уже давно проживает в Париже
Российская певица Земфира дала концерт в Тель-Авиве, Израиль, на котором, похоже собрались все кто покинул РФ незадолго до этого. Совместный снимок с примадонной российской и советской эстрады Земфира опубликовала в своем Instagram.
Фотографировала певиц актриса Рената Литвинова, которая, судя по всему тоже была на концерте. Именно на ее странице появился уникальный снимок.
Земфира написала, что была счастлива увидеть Аллу Пугачеву на своем концерте.
"Не стала бы писать до окончания тура, если бы… Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", — написала Земфира.
Пугачева тоже отметила Земфиру постом, написав, что она "как ребенок ранима, но несгибаема".
Оказалось, что на концерте в Тель-Авиве была и Ксения Собчак. Она запостила снимок с концерта. В комментариях поинтересовались, будет ли она брать интервью у кого-то из певиц.
Ранее она сообщала, что улетела из РФ "по работе". Однако российские СМИ писали, что она покинула Россию вместе со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой, и улетела в Стамбул.
Собчак опровергла слухи об эмиграции. "Тут опять по трубам понеслось. Мол, я в каком-то Стамбуле, куда-то поспешно лечу с мамой. Друзья, я снимаю сюжет вместе со своей прекрасной группой в Тель-Авиве. Готовлю для вас очередной репортаж. Через два дня возвращаюсь в Москву. К сожалению, командировку за меня никто не отработает", — объяснила Собчак.
А вот Алла Пугачева, судя по всему, покинула Россию надолго. Она забрала детей из школы и уже опубликовала первое фото из Израиля. Также оказалось, что у нее есть паспорт Израиля. Своих критиков она назвала "холопами, которые стали рабами".
Появились слухи и о том, что она продает свой знаменитый замок в деревне Грязь за миллиард рублей. Но пока желающих купить элитную недвижимость не нашлось.