Алла Пугачева назвала своих критиков холопами и рабами

Певица покинула Россию, уехала с детьми в Израиль и выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.

Related video

Примадонна Алла Пугачева ответила своим недоброжелателям, которые начали критиковать ее после отъезда в Израиль, постом в Instagram, назвав их "холопами, которые стали рабами".

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами, " – написала Пугачева в своем посте.

[ + – ] Пост Аллы Пугачевой в соцсетях Фото: Скриншот

Кому именно Алла Пугачева адресовала свои слова, из поста неясно, но ее начали активно критиковать в российском шоу-бизнесе, после того, как она уехала в Израиль, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины.

Максим Галкин сразу демонстрировал свою позицию многочисленными постами в соцсетях и, выступая с репризами на злобу дня, примадонна хранила молчание.

Однако критики не утихали, на тeлeцeнтрe "Останкино" в Москве даже появлялись нецензурные сообщения для певицы.

Последнее появилось уже после отъезда Пугачевой. В нем спрашивали, зачем она возвращалась в РФ.

[ + – ] Обращение к Пугачевой на "Останкино" Фото: Скриншот

18 сентября Алла Пугачева попросила Минюст РФ объявить ее "иностранным агентом" вслед за ее мужем, Максимом Галкиным. Шоумена включили в реестр "иноагентов" за день до этого.

Пугачева назвала своего супруга "настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "процветания, мирной жизни, свободы слова" и "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели", которые делают РФ изгоем.

После этого поста на Пугачеву пожаловались в полицию.

Алла Пугачева возвращалась в Россию в августе и честно заявляла журналистам, что хотела бы "набить морду" одному человеку, и написала резкие посты в адрес режиссера Никиты Михалкова и пропагандиста Владимира Соловьева.

Она ничего не говорила о своих дальнейших планах, но 29 сентября примадонна с детьми покинула Россию на частном самолете, вылетев из Внуково. Вскоре появились слухи, что она продает свой знаменитый замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей. Пока там живет ее внук, Никита Пресняков.