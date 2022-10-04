Алла Пугачова назвала своїх критиків холопами та рабами

Співачка залишила Росію, поїхала з дітьми до Ізраїлю та виставила на продаж свій замок у селі Грязь.

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Примадонна Алла Пугачова відповіла своїм недоброзичливцям, які почали критикувати її після від'їзду до Ізраїлю, постом в Instagram, назвавши їх "холопами, які стали рабами".

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила дарма. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", — написала Пугачова у своєму посту.

[ + – ] Пост Алли Пугачової в соцмережах Фото: Скриншот

Кому саме Алла Пугачова адресувала свої слова, з посту неясно, але її почали активно критикувати в російському шоубізнесі після того, як вона виїхала до Ізраїлю, коли ЗС РФ вторглася на територію України.

Максим Галкін одразу демонстрував свою позицію численними постами в соцмережах та, виступаючи з репризами на злобу дня, примадонна мовчала.

Проте критики не вщухали, на телецентрі "Останкіно" в Москві навіть з'являлися нецензурні повідомлення для співачки.

Останнє з'явилося після від'їзду Пугачової. У ньому питали, навіщо вона поверталася у РФ.

[ + – ] Звернення до Пугачової на "Останкіно" Фото: Скриншот

18 вересня Алла Пугачова попросила Мін'юст РФ оголосити її "іноземним агентом", як її чоловік, Максим Галкін. Шоумена включили до реєстру "іноагентів" за день до цього.

Пугачова назвала свого чоловіка "справжнім та непідкупним патріотом Росії", який бажає своїй країні "процвітання, мирного життя, свободи слова" та "припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі", які роблять РФ ізгоєм.

Після цього посту на Пугачову поскаржилися до поліції.

Алла Пугачова поверталася до Росії у серпні та чесно заявляла журналістам, що хотіла б "набити морду" одній людині, і написала різкі пости на адресу режисера Микити Михалкова та пропагандиста Володимира Соловйова.

Вона нічого не говорила про свої подальші плани, але 29 вересня примадонна з дітьми залишила Росію приватним літаком, вилетівши з Внуково. Незабаром з'явилися чутки, що вона продає свій знаменитий замок у селі Гразь за 1 мільярд рублів. Поки там мешкає її онук, Микита Пресняков.