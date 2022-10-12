Ксенія Собчак і Алла Пугачова сходили на концерт Земфіри в Тель-Авіві

Примадонна нещодавно остаточно залишила РФ, Земфіра вже давно живе в Парижі.

Related video

Російська співачка Земфіра дала концерт у Тель-Авіві, що в Ізраїлі, на якому, схоже, зібралися всі, хто залишив РФ незадовго до цього. Спільний знімок із примадонною російської та радянської естради Земфіра опублікувала у своєму Instagram.

Фотографувала співачок акторка Рената Литвинова, яка, зважаючи на все, теж була на концерті. На її сторінці з'явився унікальний знімок.

[ + – ] Алла Пугачова та Земфіра Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Земфіра написала, що була щасливою побачити Аллу Пугачову на своєму концерті.

"Не стала б писати до закінчення туру, якби… Алла Борисівна відвідала концерт, похвалила музикантів, сказала, що я дитина на сцені. А я хочу у відповідь сказати — ви крута, безумовна величина. Неважливо, як ми відчуваємо музику, ми обидві співачки нашої країни", — написала Земфіра.

[ + – ] Концерт Земфіри в Тель-Авіві

Пугачова теж відзначила Земфіру постом, написавши, що вона "як дитина, вразлива, але непохитна".

Виявилося, що на концерті в Тель-Авіві була й Ксенія Собчак. Вона запостила знімок із концерту. У коментарях поцікавилися, чи братиме вона інтерв'ю в когось зі співачок.

[ + – ] Ксенія Собчак також побувала на концерті Земфіри Фото: Instagram xenia_sobchak

Раніше вона повідомляла, що відлетіла з РФ "через роботу". Однак російські ЗМІ писали, що вона залишила Росію разом зі своєю матір'ю, сенаторкою Людмилою Нарусовою, і полетіла в Стамбул.

Собчак спростувала чутки про еміграцію. "Тут знову по трубах помчало. Мовляв, я в якомусь Стамбулі, кудись поспішно лечу з мамою. Друзі, я знімаю сюжет разом зі своєю чудовою групою в Тель-Авіві. Готую для вас черговий репортаж. За два дні повертаюся в Москву. На жаль, відрядження за мене ніхто не відпрацює", — пояснила Собчак.

А ось Алла Пугачова, зважаючи на все, залишила Росію надовго. Вона забрала дітей зі школи та вже опублікувала перше фото з Ізраїлю. Також виявилося, що вона має паспорт Ізраїлю. Своїх критиків вона назвала "холопами, які стали рабами".

З'явилися чутки й про те, що вона продає свій знаменитий замок у селі Грязь за мільярд рублів. Але поки що охочих купити елітну нерухомість не знайшлося.