Ксенія Собчак і Алла Пугачова сходили на концерт Земфіри в Тель-Авіві
Примадонна нещодавно остаточно залишила РФ, Земфіра вже давно живе в Парижі.
Російська співачка Земфіра дала концерт у Тель-Авіві, що в Ізраїлі, на якому, схоже, зібралися всі, хто залишив РФ незадовго до цього. Спільний знімок із примадонною російської та радянської естради Земфіра опублікувала у своєму Instagram.
Фотографувала співачок акторка Рената Литвинова, яка, зважаючи на все, теж була на концерті. На її сторінці з'явився унікальний знімок.
Земфіра написала, що була щасливою побачити Аллу Пугачову на своєму концерті.
"Не стала б писати до закінчення туру, якби… Алла Борисівна відвідала концерт, похвалила музикантів, сказала, що я дитина на сцені. А я хочу у відповідь сказати — ви крута, безумовна величина. Неважливо, як ми відчуваємо музику, ми обидві співачки нашої країни", — написала Земфіра.
Пугачова теж відзначила Земфіру постом, написавши, що вона "як дитина, вразлива, але непохитна".
Виявилося, що на концерті в Тель-Авіві була й Ксенія Собчак. Вона запостила знімок із концерту. У коментарях поцікавилися, чи братиме вона інтерв'ю в когось зі співачок.
Раніше вона повідомляла, що відлетіла з РФ "через роботу". Однак російські ЗМІ писали, що вона залишила Росію разом зі своєю матір'ю, сенаторкою Людмилою Нарусовою, і полетіла в Стамбул.
Собчак спростувала чутки про еміграцію. "Тут знову по трубах помчало. Мовляв, я в якомусь Стамбулі, кудись поспішно лечу з мамою. Друзі, я знімаю сюжет разом зі своєю чудовою групою в Тель-Авіві. Готую для вас черговий репортаж. За два дні повертаюся в Москву. На жаль, відрядження за мене ніхто не відпрацює", — пояснила Собчак.
А ось Алла Пугачова, зважаючи на все, залишила Росію надовго. Вона забрала дітей зі школи та вже опублікувала перше фото з Ізраїлю. Також виявилося, що вона має паспорт Ізраїлю. Своїх критиків вона назвала "холопами, які стали рабами".
З'явилися чутки й про те, що вона продає свій знаменитий замок у селі Грязь за мільярд рублів. Але поки що охочих купити елітну нерухомість не знайшлося.