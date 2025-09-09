Кацурина и Дантес разошлись и съехали из дома: сколько стоила аренда (фото)

Даша Кацурина и Владимир Дантес окончательно разошлись и съехали из арендованного дома под Киевом. Более того, недвижимость уже выставлена на рынок.

Related video

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что получил "слив" от инсайдеров о новом статусе отношений знаменитостей.

А на Facebook можно найти объявление сдачи в аренду дома, который до этого снимала звездная пара. Аренда такой недвижимости под Киевом обходилась в 3 тысячи евро в месяц (около 140 тысяч грн).

Дом, в котором жили Дантес и Кацурина Фото: Facebook

Дантес и Кацурина разошлись

Певец и бизнес-леди всерьез подогрели слухи о разрыве после около трех лет отношений. Пара давно не появлялась вместе на публике и не делилась совместными кадрами в сети.

Инсайдеры ТаблоID подтвердили, что они действительно больше не вместе. Даша Кацурина и Владимир Дантес якобы разошлись еще в конце июня, после чего дизайнер с детьми улетела на несколько недель в Португалию.

Беспалов утверждает, что музыкант уже активно строит новую личную жизнь: "Дантес уже активно ходит на свидания. С Кацуриной все".

Дантес и Кацурина Фото: Скриншот

Они начали встречаться в 2022 году. Некоторое время Даша с детьми жила в Варшаве, а затем вернулась в Украину.

До этого дизайнер была в браке с ресторатором Михаилом Кацуриным, которому и родила сына и дочь. Они почти одновременно с Дантесом и Надей Дорофеевой объявили о разводе в марте 2022 года. Впоследствии стало известно, что певица и бизнесмен также начали встречаться.

Пока ни Даша, ни Владимир официально не комментировали слухи о разрыве. Они не делятся свежими совместными кадрами, однако и предыдущие не удаляют.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Миша Кацурин, в заведении которого во Львове отравились много людей, вышел на связь после инцидента.

Дантес и Даша Кацурина подогрели слухи о разрыве.

Кроме того, Надя Дорофеева и ее муж Миша Кацурин пересеклись на совместном светском мероприятии вместе со своими бывшими избранниками — Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной.