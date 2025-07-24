После массового отравления Кацурин подтвердил отсутствие медицинских книг у персонала: как он это объясняет

Ресторатор Миша Кацурин, в заведении которого во Львове отравились много людей, вышел на связь после инцидента. Муж Нади Дорофеевой дал понять, что выздоровел, назвав случившееся "проклятой вспышкой".

Related video

Бизнесмен показался во время выписки из больницы во Львове и подробнее рассказал, что же на самом деле произошло в его заведении во время открытия.

"Спасибо Львовской инфекционной больнице за заботу, быстрое восстановление и 24/7 поддержку всей когорты участников этой проклятой "вспышки", — написал Кацурин.

Мишу Кацурина выписали из больницы Фото: Instagram @misha_katsurin

Причина отравления

Ресторатор сообщил, что в его заведении отравились 118 гостей (вместе с ним — 119), все пострадавшие ели сингапурский чизкейк 14 и 15 июля, который уже исключили из меню.

"Как именно сальмонелла попала в чизкейк, точно неизвестно, те яйца, которые лаборатория забрала на тест, — стерильные", — отметил муж Нади Дорофеевой.

Миша Кацурин отравился в собственном ресторане Фото: Instagram @misha_katsurin

Более того, Кацурин подтвердил, что у части команды на момент открытия ресторана во Львове не были готовы медицинские книжки. Впрочем, к отравлению это отношения не имеет, потому что те у кого медкнижек нет — здоровы. Бизнесмен добавил, что сейчас они с командой работают над исправлением ошибок, на которые им указала Госпродпотребслужба.

46 человек из пострадавших еще остаются в медицинском учреждении, но до конца недели уже должны вернуться домой.

Кацурин добавил, что они продолжают поддерживать людей и делать компенсации. В частности, заведение меняет поставщика яиц, а там где это возможно, меняют яйца на пастеризованные яичные смеси. Это уменьшает риск любых пищевых опасностей.

Что делать, чтобы не отравиться:

Выбирать только проверенные заведения общественного питания, обращать внимание на чистоту помещений, персонала и условия хранения продуктов.

Избегать употребления продуктов с сомнительным запахом, вкусом или которые хранились при ненадлежащей температуре.

Всегда мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета или общественных мест.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

По факту массового отравления в ресторане Кацурина полиция открыла уголовное производство.

Тарас Цимбалюк обеспокоил фанатов новостью о резком ухудшении самочувствия. Оказалось, что герой реалити-шоу "Холостяк" сильно отравился.

Кроме того, в ресторане мужа Нади Дорофеевой во Львове обнаружили несколько нарушений.