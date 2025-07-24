Після масового отруєння Кацурін підтвердив відсутність медичних книг у персоналу: як він це пояснює
Ресторатор Міша Кацурін, у закладі якого у Львові отруїлися багато людей, вийшов на зв'язок після інциденту. Чоловік Наді Дорофєєвої дав зрозуміти, що одужав, назвавши те, що трапилося, "клятим спалахом".
Бізнесмен показався під час виписки з лікарні у Львові та детальніше розповів, що ж насправді сталося в його закладі під час відкриття.
"Спасибі Львівській інфекційній лікарні за турботу, швидке відновлення і 24/7 підтримку всієї когорти учасників цього клятого "спалаху", — написав Кацурін.
Причина отруєння
Ресторатор повідомив, що в його закладі отруїлися 118 гостей (разом з ним — 119), усі постраждалі їли сінгапурський чізкейк 14 і 15 липня, який уже виключили з меню.
"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, точно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — зазначив чоловік Наді Дорофєєвої.
Ба більше, Кацурін підтвердив, що у частини команди на момент відкриття ресторану у Львові не були готові медичні книжки. Втім, до отруєння це відношення не має, бо ті у кого медкнижок немає — здорові. Бізнесмен додав, що наразі вони з командою працюють над виправленням помилок, на які їм вказала Держпродспоживслужба.
46 людей з постраждалих ще залишаються в медичному закладі, але до кінця тижня вже мають повернутися додому.
Кацурін додав, що вони продовжують підтримувати людей та робити компенсації. Зокрема, заклад міняє постачальника яєць, а там де це можливо, міняють яйця на пастеризовані яєчні суміші. Це зменшує ризик будь-яких харчових небезпек.
Що робити, щоб не отруїтися:
- Обирати лише перевірені заклади громадського харчування, звертати увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.
- Уникати вживання продуктів із сумнівним запахом, смаком або які зберігалися за неналежної температури.
- Завжди мити руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- За фактом масового отруєння в ресторані Кацуріна поліція відкрила кримінальне провадження.
- Тарас Цимбалюк занепокоїв фанатів новиною про різке погіршення самопочуття. Виявилося, що герой реаліті-шоу "Холостяк" сильно отруївся.
Крім того, у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої у Львові виявили декілька порушень.