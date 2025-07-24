Після масового отруєння Кацурін підтвердив відсутність медичних книг у персоналу: як він це пояснює

Ресторатор Міша Кацурін, у закладі якого у Львові отруїлися багато людей, вийшов на зв'язок після інциденту. Чоловік Наді Дорофєєвої дав зрозуміти, що одужав, назвавши те, що трапилося, "клятим спалахом".

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Бізнесмен показався під час виписки з лікарні у Львові та детальніше розповів, що ж насправді сталося в його закладі під час відкриття.

"Спасибі Львівській інфекційній лікарні за турботу, швидке відновлення і 24/7 підтримку всієї когорти учасників цього клятого "спалаху", — написав Кацурін.

Мішу Кацуріна виписали з лікарні Фото: Instagram @misha_katsurin

Причина отруєння

Ресторатор повідомив, що в його закладі отруїлися 118 гостей (разом з ним — 119), усі постраждалі їли сінгапурський чізкейк 14 і 15 липня, який уже виключили з меню.

"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, точно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — зазначив чоловік Наді Дорофєєвої.

Міша Кацурін отруївся у власному ресторані Фото: Instagram @misha_katsurin

Ба більше, Кацурін підтвердив, що у частини команди на момент відкриття ресторану у Львові не були готові медичні книжки. Втім, до отруєння це відношення не має, бо ті у кого медкнижок немає — здорові. Бізнесмен додав, що наразі вони з командою працюють над виправленням помилок, на які їм вказала Держпродспоживслужба.

46 людей з постраждалих ще залишаються в медичному закладі, але до кінця тижня вже мають повернутися додому.

Кацурін додав, що вони продовжують підтримувати людей та робити компенсації. Зокрема, заклад міняє постачальника яєць, а там де це можливо, міняють яйця на пастеризовані яєчні суміші. Це зменшує ризик будь-яких харчових небезпек.

Що робити, щоб не отруїтися:

Обирати лише перевірені заклади громадського харчування, звертати увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.

Уникати вживання продуктів із сумнівним запахом, смаком або які зберігалися за неналежної температури.

Завжди мити руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

За фактом масового отруєння в ресторані Кацуріна поліція відкрила кримінальне провадження.

Тарас Цимбалюк занепокоїв фанатів новиною про різке погіршення самопочуття. Виявилося, що герой реаліті-шоу "Холостяк" сильно отруївся.

Крім того, у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої у Львові виявили декілька порушень.