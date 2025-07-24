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Стиль життя

Після масового отруєння Кацурін підтвердив відсутність медичних книг у персоналу: як він це пояснює

Міша Кацурін отруївся у власному закладі
Міша Кацурін отруївся | Фото: колаж Фокус

Ресторатор Міша Кацурін, у закладі якого у Львові отруїлися багато людей, вийшов на зв'язок після інциденту. Чоловік Наді Дорофєєвої дав зрозуміти, що одужав, назвавши те, що трапилося, "клятим спалахом".

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Бізнесмен показався під час виписки з лікарні у Львові та детальніше розповів, що ж насправді сталося в його закладі під час відкриття.

"Спасибі Львівській інфекційній лікарні за турботу, швидке відновлення і 24/7 підтримку всієї когорти учасників цього клятого "спалаху", — написав Кацурін.

Мішу Кацуріна виписали з лікарні
Мішу Кацуріна виписали з лікарні
Фото: Instagram @misha_katsurin

Причина отруєння

Ресторатор повідомив, що в його закладі отруїлися 118 гостей (разом з ним — 119), усі постраждалі їли сінгапурський чізкейк 14 і 15 липня, який уже виключили з меню.

"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, точно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — зазначив чоловік Наді Дорофєєвої.

міша кацурін отруївся
Міша Кацурін отруївся у власному ресторані
Фото: Instagram @misha_katsurin

Ба більше, Кацурін підтвердив, що у частини команди на момент відкриття ресторану у Львові не були готові медичні книжки. Втім, до отруєння це відношення не має, бо ті у кого медкнижок немає — здорові. Бізнесмен додав, що наразі вони з командою працюють над виправленням помилок, на які їм вказала Держпродспоживслужба.

46 людей з постраждалих ще залишаються в медичному закладі, але до кінця тижня вже мають повернутися додому.

Кацурін додав, що вони продовжують підтримувати людей та робити компенсації. Зокрема, заклад міняє постачальника яєць, а там де це можливо, міняють яйця на пастеризовані яєчні суміші. Це зменшує ризик будь-яких харчових небезпек.

Що робити, щоб не отруїтися:

  • Обирати лише перевірені заклади громадського харчування, звертати увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.
  • Уникати вживання продуктів із сумнівним запахом, смаком або які зберігалися за неналежної температури.
  • Завжди мити руки з милом перед прийомом їжі, після відвідування туалету чи громадських місць.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, у ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої у Львові виявили декілька порушень.