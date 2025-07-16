Отруєння в ресторані Кацуріна: поліція повідомляє про 43 постраждалих

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що серед тих, хто отруївся у ресторані "Китайський привіт", є неповнолітні. Лікарі підозрюють сальмонельоз, а інцидент у закладі офіційно підтверджує поліція.

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Серед постраждалих — і сам ресторатор Михайло Кацурін, який перебуває в інфекційній лікарні, повідомляє паблік "Типовий Львів".

Спочатку Telegram-канали повідомляли про 25 потерпілих, але станом на 22:07 "Типовий Львів" озвучив цифру в 42 людини. Серед тих, хто отруївся, — двоє дітей — 9 і 10 років. Стан більшості — середньої тяжкості.

Своєю чергою Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 12 осіб із діагнозом "гостра кишкова інфекція". Усі вони відвідували один із закладів громадського харчування у Львові.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху.

Фото: Скриншот

За інформацією видання ZAXID.NET із посиланням на в. о. завідувача 7-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Михайла Когута, у відділенні із симптомами гострої кишкової інфекції нині перебуває вісім хворих. Четверо звернулися до лікарів у вівторок, 15 липня, а ще четверо — наступного дня.

"Пацієнти скаржилися на нудоту, блювоту, діарею, біль у животі та підвищену температуру тіла. Попередньо їм встановили діагноз — гостра кишкова інфекція. Результати досліджень будуть згодом, але є підозра на сальмонельоз", — розповів Михайло Когут.

Медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін каже, що хворі могли отруїтися десертом, але точну причину буде встановлено після отримання результатів досліджень.

Раніше Михайло Кацурін звернувся до підписників і клієнтів через свій Instagram, де повідомив про інцидент. За його словами, відразу після того, що сталося, ресторан одразу тимчасово призупинив роботу для з'ясування обставин. До закладу прибула санітарна служба, яка перевірила персонал, обладнання, кухню та залишки продуктів. Результати аналізів обіцяють повідомити постраждалим і громадськості.

Він пообіцяв повністю оплатити витрати на лікування всіх постраждалих.

Коли готувався матеріал, стало відомо, що за фактом масового отруєння в ресторані поліція відкрила кримінальне провадження. Зокрема, порушено справу за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає штраф, арешт до шести місяців і навіть обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

"Станом на 22.00, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулися 43 особи, з них троє дітей", — додали в поліції.

Нагадаємо, Фокус писав, що на Закарпатті зафіксовано масове отруєння серед учасників фестивалю.