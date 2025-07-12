Вживали воду з водопаду: на Закарпатті зафіксоване масове отруєння серед учасників фестивалю

Люди використовували воду для пиття та приготування їжі, поінформували епідеміологи.

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Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на території Пилипецької територіальної громади, наразі становить 38 осіб, повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

При цьому 28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду, а 10 хворих перебували у тій місцевості на екскурсії.

Встановлено, що туристи вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі.

Наразі хворі отримують належну медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя.

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Наголошується, що у більшості пацієнтів зафіксований перебіг захворювання середньої важкості. При цьому тяжких форм або летальних випадків не зафіксовано.

Вперше випадки гострих кишкових інфекцій були зафіксовані 8 липня у 9 учасників неформального заходу. У трьох людей зафіксовано легкий перебіг, а у шістьох — середньої важкості.

Вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Міжгірської райлікарні.

Наразі, як наголошується, медичне спостереження та епідеміологічне розслідування триває.

Закарпатський ОЦКПХ принагідно нагадав основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;

зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;

дотримуйтеся правил особистої гігієни.

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