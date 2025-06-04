Один із найлегших маршрутів: як піднятись на найвищу вершину України Говерлу

Є багато варіантів, як піднятись на найвищу гору України. Маршрут на Говерлу з Лазещини через Гропу один із найлегших варіантів сходження. По відстані цей маршрут один із найдовших, але тут плавний набір висоти.

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Про це пише сайт про відпочинок в Україні "Карпатіум".

Літо — це якраз найкращий час для сходження на Говерлу. Досвідченні туристи радять підніматись на вершину з травня по жовтень.

Сходження на Говерлу: легкий маршрут

Маршрут на Говерлу з Лазещини через Гропу має загальну довжину 35 кілометрів. Мандрівникам можна під'їхати до "Козьмещика", а далі на Говерлу потрібно буде підніматись 15 км. Дорога займе орієнтовно 10-12 годин. Перепад висот сягає 1325 м вверх і стільки ж вниз.

Лазещина – досить відомий стартовий пункт для відвідин Чорногірського хребта. Маршрут Лазещина – Говерла починається біля залізничної станції. Але якщо приїхати власним транспортом, або орендувати його, то можна їхати аж до "Козьмещика". Дорога тут не з найкращих, але проїхати можна. Скориставшись транспортом, зекономите приблизно 10 км шляху в одну сторону. Авто можна залишити біля одного з кафе або біля садиб.

На "Козьмещику" перед мостом є розвилка, потрібно прямувати прямо на міст. За мостом триматися правіше й орієнтуватись на жовтий маркер. За 3,5 км лісовою дорогою дійдете до полонини Гропа – це найближча полонина до Говерли, тут часто мандрівники залишаються на ночівлю. Влітку тут можна побачити отари овець. Звідси також можна побачити найвищі гори масиву Горгани, а також Малу Говерлу та й саму Говерлу.

Полонина Гропа – найближча полонина до Говерли Фото: Ігор Гвоздецький

Від Гропи залишається 3,5 км до перемички під Говерлою. На перемичці є невеличкий притулок Карпатського Біосферного Заповідника, тут можна сховатися від негоди чи перепочити.

До Говерли з перемички залишиться ще 700 м шляху по каміннях з набором висоти 210 м, дорога займе близько 30–40 хв.

Зазначимо, що досвідчені туристи радять новачкам завжди спускатись тим же маршрутом, яким піднімались. Зокрема, варто перевірити завчасно прогноз погоди та розклад руху автобусів з Лазещини.

Маршрут на Говерлу: як добратись до Лазещини

Потяги прямують до Лазещини з Івано-Франківська, Львова та Коломиї. Автобусом можна дістатись з Івано-Франківська. Також можна спочатку дістатись до Рахова чи Ясіня.

Трасою від Києва потрібно їхати до Івано-Франківська, а звідти вже через Надвірну, Яремче, Микуличин, Татарів, Яблуницю до самої Лазещини.

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