Один из самых легких маршрутов: как подняться на самую высокую вершину Украины Говерлу

Есть много вариантов, как подняться на самую высокую гору Украины. Маршрут на Говерлу с Лазещины через Гропу один из самых легких вариантов восхождения. По расстоянию этот маршрут один из самых длинных, но здесь плавный набор высоты.

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Об этом пишет сайт об отдыхе в Украине "Карпатиум".

Лето — это как раз лучшее время для восхождения на Говерлу. Опытные туристы советуют подниматься на вершину с мая по октябрь.

Восхождение на Говерлу: легкий маршрут

Маршрут на Говерлу с Лазещины через Гропу имеет общую длину 35 километров. Путешественникам можно подъехать к "Козьмещику", а дальше на Говерлу нужно будет подниматься 15 км. Дорога займет ориентировочно 10-12 часов. Перепад высот достигает 1325 м вверх и столько же вниз.

Лазещина — достаточно известный стартовый пункт для посещения Черногорского хребта. Маршрут Лазещина — Говерла начинается возле железнодорожной станции. Но если приехать собственным транспортом, или арендовать его, то можно ехать до "Козьмещика". Дорога здесь не из лучших, но проехать можно. Воспользовавшись транспортом, сэкономите примерно 10 км пути в одну сторону. Авто можно оставить возле одного из кафе или возле усадеб.

На "Козьмещике" перед мостом есть развилка, нужно идти прямо на мост. За мостом держаться правее и ориентироваться на желтый маркер. Через 3,5 км по лесной дороге дойдете до полонины Гропа — это ближайшая полонина к Говерле, здесь часто путешественники остаются на ночевку. Летом здесь можно увидеть стада овец. Отсюда также можно увидеть самые высокие горы массива Горганы, а также Малую Говерлу и саму Говерлу.

Полонина Гропа — ближайшая полонина к Говерле Фото: Ігор Гвоздецький

От Гропы остается 3,5 км до перемычки под Говерлой. На перемычке есть небольшой приют Карпатского Биосферного Заповедника, здесь можно спрятаться от непогоды или отдохнуть.

До Говерлы с перемычки останется еще 700 м пути по камням с набором высоты 210 м, дорога займет около 30-40 мин.

Отметим, что опытные туристы советуют новичкам всегда спускаться тем же маршрутом, которым поднимались. В частности, стоит проверить заранее прогноз погоды и расписание движения автобусов с Лазещины.

Маршрут на Говерлу: как добраться до Лазещины

Поезда следуют в Лазещину из Ивано-Франковска, Львова и Коломыи. Автобусом можно добраться из Ивано-Франковска. Также можно сначала добраться до Рахова или Ясиня.

По трассе от Киева нужно ехать до Ивано-Франковска, а оттуда уже через Надворную, Яремче, Микуличин, Татаров, Яблуницу до самой Лазещины.

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